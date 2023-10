Le stazioni di Busalla, Pegli e La Spezia saranno migliorate grazie a un accordo quadro Rfi

Genova. Interventi di riqualificazione e ammodernamento di 13 stazioni, di cui 3 in Liguria, per un importo di oltre 177 milioni di euro. Così in un nuovo accordo quadro appena pubblicato da RFI, società capofila del Polo Infrastruttura del Gruppo FS Italiane, suddiviso in 3 lotti della durata di 1.095 giorni naturali consecutivi, corrispondenti a 3 anni. Il primo lotto del valore di circa 76 milioni, il secondo di circa 59 milioni e il terzo di circa 42 milioni di euro.

Le stazioni interessate sono quelle di Busalla, La Spezia, Genova Pegli (Liguria), linea L2 di Napoli (in particolare Cavour, Amedeo, Mergellina e Montesanto) e, sempre in Campania, le stazioni di Scafati e di Sarno, la stazione di Teramo (Abruzzo), Piacenza e Ferrara (Emilia-Romagna), Pontassieve (Toscana).

In particolare a Genova Pegli i lavori interesseranno la stazione con interventi volti a migliorare l’accessibilità ferroviaria: innalzamento dei marciapiedi 1 e 2 a 55 centimetri dal piano binari – standard previsto a livello europeo per i servizi ferroviari metropolitani – per agevolare salita e discesa dai treni. Contestualmente verranno inseriti i percorsi tattili per non vedenti e riqualificate la pensiline.

A Busalla sono previsti interventi di innalzamento del primo marciapiede e la ripavimentazione del secondo con riqualificazione dei percorsi tattili, il restyling delle pensiline esistenti, la realizzazione di due nuovi ascensori sui marciapiedi 1 e 2 e il restyling del sottopasso. Inoltre è prevista una seconda fase degli interventi che vedrà il prolungamento del sottopasso esistente oltre il fascio binari che consentirà il collegamento con l’area di parcheggio situata a monte della stazione.

Nella stazione della Spezia verranno eseguiti interventi di sistemazione delle pensiline esistenti su tutti i marciapiedi con l’allungamento della pensilina sul primo marciapiede “lato Pisa” e l’allungamento, da entrambi i lati della pensilina sul quarto marciapiede. Inoltre verrà realizzato il restyling del sottopasso ferroviario esistente. Le attività previste miglioreranno l’accessibilità delle stazioni e favoriranno l’intermodalità. La gara rimane aperta fino al 27 novembre 2023.