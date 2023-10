Genova. Le meraviglie della Superba di nuovo in vetrina ieri con la puntata di Una giornata particolare, il programma di Aldo Cazzullo in prima serata su La7, dedicato all’impresa di Cristoforo Colombo. La trasmissione era stata proiettata in anteprima lo scorso 12 ottobre, anniversario dello sbarco a San Salvador nel 1492, in un evento a Palazzo Ducale introdotto da Giacomo Montanari, storico dell’arte e coordinatore del tavolo della cultura del Comune di Genova.

La città viene presentata in due parti. All’inizio del viaggio si esplora la Genova tardo-medievale in cui il navigatore nacque nel 1451, “un uomo che pensa da genovese”, come precisa il filologo Giulio Busi. Partendo da immagini a volo d’uccello intorno alla Lanterna sulle note di Genova per noi di Paolo Conte, si plana sulle mura del Barbarossa per arrivare alla presunta “casa di Colombo” in vico dritto di Ponticello, giustamente definita “una ricostruzione del ‘700”.

Cazzullo indulge alla leggenda della bandiera di San Giorgio presa in affitto dagli inglesi per non farsi attaccare dai pirati, ma precisa che si tratta di “una storia non accertata” e cita il sindaco Marco Bucci quando lancia la “più grande operazione di marketing territoriale” chiedendo gli arretrati alla (buonanima) regina Elisabetta. Attraverso il porticato di Sottoripa si entra nel Museo del Mare, nell’antica Darsena, alla scoperta della galea secentesca conservata all’interno. “Genova è da sempre una città da cui si parte”, prosegue il conduttore ricordando i Mille di Garibaldi e i migranti italiani diretti proprio in America, “e da qui parte Cristoforo Colombo”.

Si ripercorrono le sue orme, prima in Portogallo e poi in Spagna. Lo storico genovese Antonio Musarra, esperto di Medioevo e professore associato all’università La Sapienza di Roma, spiega i risvolti finanziari dell’impresa (in parte sostenuta da lui stesso anche attraverso prestiti) e il modo in cui l’esploratore si procurò le prime due caravelle. Quindi, nel contesto della Reconquista spagnola, la partenza da Palos de la Frontera il 3 agosto 1492 e infine la scoperta del Nuovo Mondo.

Ma, com’ebbe a scrivere Francisco de Quevedo un secolo più tardi, l’oro “nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña; viene a morir en España, y es en Génova enterrado“. E così le telecamere tornano nel capoluogo ligure per mostrare la magnificenza di uno degli edifici costruiti grazie a quel grande afflusso di ricchezze conseguente all’impresa di Colombo, palazzo Angelo Giovanni Spinola in Strada Nuova. Infine si sale a Castello D’Albertis, dimora di un moderno esploratore, dove le “culture del mondo” sono diventate oggetto di un museo e dove fa mostra di sé una statua di Colombo da giovane che guarda proprio verso San Salvador.