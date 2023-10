Lavori sulla rete idrica a Mignanego. Una giornata senz’acqua: ecco dove

Genova. Iren comunica che per lavori di riparazione alla tubazione adduttrice in uscita dall’impianto di potabilizzazione di Mignanego, il giorno

giovedì 19 ottobre p.v.

dalle ore 9 alle 18

sarà sospesa l’erogazione alle utenze allacciate nelle seguenti zone del comune di Mignanego:

• Da località Ponterosso a zona sede comunale

• Zona Paveto bassa

In località Vetrerie l’erogazione avverrà a pressione ridotta con carenze ai piani alti degli stabili, l’erogazione sarà regolare nella parte alta di Vetrerie e zona Madonna delle Vigne

Inoltre, in comune di Genova si verificheranno abbassamenti di pressione e possibili carenze ai piani alti degli stabili nelle seguenti zone:

• Prelo

• Morego

• Cremeno

Alla riapertura dell’erogazione saranno possibili temporanei fenomeni di intorbidimento delle acque distribuite. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati a lunedì 23 ottobre p.v.