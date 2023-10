Lavagna, ragazzo di 28 anni muore d’infarto in ospedale

Lavagna. La direzione sanitaria dell’Asl4 informa che nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 18 ottobre, è deceduto in ospedale a Lavagna un giovane di 28 anni.

Il ragazzo era già stato trattato per infarto alcuni anni fa.

Il giovane è giunto alle 12.10 in pronto soccorso in codice rosso per dolore toracico e successiva sincope, è andato quasi immediatamente in arresto cardiocircolatorio durante l’effettuazione degli accertamenti radiografici.

Nonostante la terapia e la pronta assistenza rianimatoria, non ha mai ripreso l’attività cardiaca, spiegano dalla Asl4: il decesso è stato constatato alle 13.26.

“È stata subito assicurata accoglienza e assistenza psicologica alla famiglia, a cui va il nostro cordoglio”, si legge in una nota dell’azienda sanitaria.