L’assessore Sartori alla convention di FdI: “Liguria capitale della nautica con eccellenze mondiali”

Genova, “Il grande successo dell’ultimo Salone Nautico di Genova è da sottolineare non solo per il richiamo turistico che anno dopo anno è sempre maggiore ma perché questa manifestazione è un valore aggiunto per la nostra regione che si conferma capitale della nautica per gli yacht di lusso con i suoi cantieri, eccellenze a livello mondiale. Un comparto che ha numeri in forte crescita anche dal punto di vista occupazionale”.

Così l’assessore regionale al turismo Augusto Sartori durante il suo intervento alla convention di Fratelli d’Italia dal titolo “Italia le radici della bellezza Turismo, Cultura, Sport, Enogastronomia” in corso di svolgimento nella frazione di Brucoli del comune di Augusta.

Tra gli intervenuti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, la ministra del turismo Daniela Santanchè, il ministro dell’agricoltura e sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci e il segretario della Camera dei Deputati Giovanni Donzelli.

Sartori, ringraziando il capogruppo in commissione Turismo alla Camera e responsabile nazionale del dipartimento Turismo del partito Gianluca Caramanna per l’invito a partecipare, ha illustrato anche le politiche turistiche messe in atto dalla Regione per agevolare la destagionalizzazione.

Ieri l’assessore ha parlato degli ottimi risultati ottenuti dal turismo in Liguria nonché delle politiche turistiche atte ad agevolare la destagionalizzazione. Nel dettaglio, l’assessore ha illustrato il Patto del Lavoro nel Turismo con bonus assunzionali rivolti alle imprese del settore, l’utilizzo dei fondi governativi Funt mirati a manifestazioni da svolgere al di fuori della stagione estiva e i grandi eventi svolti in Liguria “che – ha dichiarato Sartori – hanno richiamato un gran numero di visitatori facendo della Liguria una della mete più apprezzate anche dai turisti stranieri”.