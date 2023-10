Lanza del Vasto, Pastorino scrive a Sartori: “Favorisca la cessione dei servizi non più gestibili”

Genova. “Un suo deciso intervento per favorire, dove possibile, la cessione dei servizi che la cooperativa Lanza del Vasto non riesce più a gestire“. A chiederlo in una lettera all’assessore al Lavoro Augusto Sartori è il consigliere regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino, dopo che nei giorni scorsi Asl 3 ha dovuto spostare in maniera urgente tutti i pazienti post-acuti, dalla residenza di Sestri Ponente a Genova, per mancanza di personale della cooperativa da mesi in gravissima crisi finanziaria.

Da quanto risulta all’assessorato alla Sanità, dopo i trasferimenti effettuati da Asl 3 la situazione sarebbe sotto controllo dal momento che nella struttura sono rimaste poche persone che non intendono andare via. Coi numeri attuali il quadro sarebbe gestibile.

Ma c’è dell’altro: “La condotta a dir poco incomprensibile della dirigenza della Lanza del Vasto sta determinando anche la chiusura di un centro importante nel levante genovese, La Locomotiva, che è stata già oggetto di una trattativa per la cessione di appalto tra la cooperativa ed un altro soggetto, trattativa miseramente fallita”, denuncia ancora Pastorino.

“Visto che la situazione dei circa 170 tra lavoratrici e lavoratori è sempre più drammatica, situazione che a cascata impatta sulle strutture sociosanitarie ed educative del genovesato e sugli utenti che ad esse ricorrono, le chiedo di essere messo a conoscenza del punto di interlocuzione tra l’assessorato e la cooperativa Lanza del Vasto”, conclude Pastorino sollecitando l’intervento di Sartori.

Alcuni servizi sono già stati rilevati da altre aziende. È il caso di Villa Ronco di Sampierdarena, dove i servizi educativi della scuola dell’infanzia e del nido sono stati sospesi per qualche giorno a inizio ottobre a causa della mancanza di personale. A rilevarli è stata rilevati da un’altra coop, la Omnibus.

A settembre i lavoratori avevano protestato fuori dal consiglio regionale, lamentando di non ricevere più lo stipendio ormai da tre mesi. I lavoratori coinvolti erano circa 500 a fine 2022, ma oggi si sono dimezzati: tanti sono fuggiti altrove, mentre chi è rimasto si trova a operare in condizioni proibitive. “Regione Liguria ha provveduto a far saldare i debiti che pendevano da parte della Asl 3 una volta che Lanza Del Vasto ha reso possibile sul piano amministrativo la procedura ma, ciò nonostante, il quadro è peggiorato. Come istituzione abbiamo due obiettivi primari: tutelare le persone assistite dalla cooperativa presente in varie realtà del territorio ligure e dare continuità lavorativa agli operatori della cooperativa stessa che lamentano da tempo difficoltà nell’accredito degli stipendi”, avevano dichiarato gli assessori Sartori e Gratarola dopo l’incontro.