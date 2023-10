Ladri in azione a Certosa: svaligiato appartamento in ristrutturazione

Genova. Ci hanno provato forse sapendo che in quell’appartamento non ci stava vivendo nessuno visto che era in via di ristrutturazione e hanno portato via quello che han trovato. I ladri sono entrati in azione la scorsa notte in un’abitazione di via Zella a Certosa in Valpolcevera.

Hanno forzato la porta a spallate e una volta dentro hanno rubato il poco che hanno considerato di valore: un frigo, una tv e un po’ di attrezzi da lavoro usati dagli operai.

La proprietaria si è accorta della brutta sorpresa la mattina dopo e ha chiamato la polizia. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle volanti che hanno acquisito anche alcune telecamere presenti in strada. Indagini in corso.