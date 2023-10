“L’abbandono”, un viaggio nelle relazioni tra cani ed esseri umani: Diana Letizia presenta il libro alla Mondadori

Genova. Si può rinascere, ancora più forti, dopo un abbandono? Risponde anche a questo il nuovo libro di Diana Letizia, giornalista e scrittrice, che sabato 21 ottobre verrà presentato alla Mondadori Bookstore di corso Sardegna.

Letizia, ex responsabile della redazione online del Secolo XIX e attuale direttrice di kodami.it, sito dedicato alla relazione tra uomini e animali, in “L’abbandono” racconta una storia che trae ispirazione della sua esperienza diretta, e da un reportage realizzato sul massacro canino avvenuto nel 2018 a Taghazout, in Marocco. La protagonista è Francesca, giornalista quarantenne, che dopo la morte dell’amatissimo padre e l’abbandono di Anna, la sua migliore amica, incapace di starle accanto, ha un’unica bussola affettiva: O’mar, il meticcio adottato qualche anno prima. Incoraggiata dal suo amore per i cani si fa trascinare da Michela, educatrice cinofila, a Taghazout, per censire con un gruppo di volontari la comunità di randagi che vive in esemplare sintonia con la popolazione locale. Un’esperienza che le dimostrerà come spesso prendersi cura degli altri – esseri umani o animali – sia anche un modo per prendersi cura di se stessi, e come “abbandonare” sia una parola che ha tanti diversi significati e sfaccettature nel corso della vita.

Il libro, edito da Round Robin Editore, sarà presentato alle 18 al Mondadori Bookstore di corso Sardegna dall’autrice e da Marina Minetti, attrice e conduttrice. Tutti i diritti d’autore saranno destinati a canili e rifugi con approccio rivolto al benessere di cani e persone nel segno di adozioni consapevoli.