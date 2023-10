La storica pasticceria di Sambuco apre il secondo punto vendita a Pegli, martedì l’inaugurazione

Genova. Nuova attività sul lungomare di Pegli: la pasticceria di Sambuco inaugurerà qui il suo secondo punto vendita. All’interno una vasta selezione di prodotti dolciari, dalle classiche specialità come canestrelli, baci di dama e gobelletti, alle torte personalizzate per eventi speciali, passando per pandolci e gustosi gelati artigianali, cioccolatini, praline e creme spalmabili.

Il punto vendita, che aprirà martedì 31 ottobre alle 17.30, comprende anche una caffetteria dove poter gustare caffè di alta qualità, cioccolata calda e il pregiato tè inglese di Fortnum & Mason. Non mancano le deliziose tortine artigianali, brioches e focacce preparate secondo antiche ricette di famiglia.

Taglio del nastro alla presenza dello staff e del patron Giuseppe Canepa e poi, a partire da mercoledì 1° novembre, ecco l’attività giornaliera dal servizio colazioni in poi, esattamente come succede a Voltri, con la pasticceria e annessa caffetteria di via Camozzini che è stata il primo punto vendita con il marchio ufficiale, un’avventura che conta ormai quasi tre quarti di secolo.

“Era il 1950 quando la nostra azienda nacque nel borgo rurale di Sambuco, sulle alture di Voltri, grazie all’inventiva di mio nonno paterno Giuseppe. Al tempo, Sambuco era un paesino non servito da strade, tuttavia il nonno riuscì a costruire il primo forno a legna e ad allestire un vero laboratorio, facendo arrivare sul posto tutti i materiali tramite una teleferica autofinanziata. I prodotti del forno venivano distribuiti non solo nel paese di Sambuco, ma anche nei paesini limitrofi di Fiorino e Fabbriche, allora molto popolati”, ricorda Canepa.

Poi, verso la fine degli anni Sessanta, visto il veloce spopolamento delle campagne e dei borghi rurali, “nonno Giuseppe decise di aprire un laboratorio con vendita diretta a Voltri, in via Chiaramone, e continuò a sfornare prelibatezze dolciarie sino ai primi anni Novanta, quando poi andò in pensione e il laboratorio di Voltri fu chiuso”.

È il 1995 quando Piera, la mamma di Giuseppe, decide “di continuare con la tradizione di famiglia e, utilizzando le antiche ricette di nonno Giuseppe nonché i consigli dal lui forniti, riapre laboratorio di Sambuco: il vecchio, ma ancora funzionante forno, riprese a diffondere in tutta la vallata un invitante profumo di biscotti. Grazie al passaparola dei clienti, le bontà della pasticceria arrivarono sino ai quartieri di Voltri e Pra’”.

L’ingresso di Giuseppe Canepa risale agli inizi del Duemila: “Nel 2001, ho affiancato mia madre in azienda e piano piano ho preso le redini della stessa. Quando ho iniziato, avevo 23 anni, ero giovane e pieno di inventiva e con determinazione ho seguito il sogno di far conoscere la nostra realtà e la località di Sambuco in tutta Italia. Sono partito con il seguire dei corsi formativi in pasticceria con importanti chef, come Teresio Busnelli, Stefano Laghi, Rossano Boscolo, al fine di aggiungere ai preziosi insegnamenti di mia madre le finezze del mestiere. Infine, nel 2009, c’è stata finalmente la svolta con la costruzione dell’attuale laboratorio, il quale, molto più grande e tecnologico, ha permesso di servire anche la grande distribuzione e, da allora, siamo presenti in quasi tutti i supermercati liguri e in moltissimi negozi specializzati, nonché bar”.