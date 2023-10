La spedizione punitiva davanti al bar: due ragazzi pestati a sangue finiscono all’ospedale

Chiavari. Due ragazzi pestati a sangue e ricoverati al pronto soccorso di Lavagna, con ferite al volto e prognosi di diversi giorni. Questo il bilancio di una notte di follia a Chiavari, dove nelle vie del centro è andato in scena un vero e proprio pestaggio con tutte le caratteristiche di un regolamento di conti.

A darne notizia l’Ansa: poco prima delle due, presso un locale del centro, mentre alcuni ragazzi stavano consumando alcune bevande, sarebbe arrivata una gang composta da quattro giovani che immediatamente hanno aggredito due ragazzi coetanei

Immediato l’arrivo dei carabinieri, allertati da un testimone presente, che ha messo in fuga gli aggressori. I feriti sono stati poi soccorsi dai volontari della croce rossa di Chiavari, prima di essere portati all’ospedale di Lavagna. I carabinieri hanno iniziato le indagini, acquisendo anche le immagini delle telecamere, per risalire all’identità degli aggressori. Non si esclude la pista del regolamento di conti per motivi legati alla droga.