La sfida di Amt, 460 nuovi bus elettrici in due anni: “Coi mezzi green emissioni ridotte del 53%”

Genova. Grazie alla progressiva elettrificazione della flotta dei bus, Amt Genova ha ridotto del 53% le emissioni di biossido di azoto, il gas inquinante che determina le infrazioni europee per l’Italia e le conseguenti ordinanze antismog varate dal Comune. È uno dei dati emersi dalla commissione consiliare a Palazzo Tursi con la presidente Ilaria Gavuglio e l’assessore alla Mobilità Matteo Campora. L’azienda conferma l’obiettivo di avere solo bus elettrici nell’ambito del servizio urbano entro la fine del 2025.

Le stime di Amt sono tutte positive sul fronte ambientale: il progetto di elettrificazione, dal 2019 ad oggi, avrebbe ridotto dell’11% le emissioni di anidride carbonica, del 45% quelle di monossido di carbonio e del 36% quelle di Pm10, le polveri sottili nocive per la salute umana. D’altra parte la transizione ecologica non è un optional: in base alle regole stabilite dall’Unione europea, i cui effetti sono stati più volte posticipati dal Governo, sarebbero più di 200 le vetture fuori norma perché troppo inquinanti, più o meno un terzo del parco mezzi cittadino che ammonta a circa 600 vetture.

Ad oggi sono 136 i mezzi green, tra cui 17 filobus in servizio sull’unica linea dotata di cavi aerei e 11 vetture ibride. In tutto il territorio metropolitano sono 26 le linee servite totalmente o parzialmente con e-bus.

La sterzata decisiva la darà ovviamente il progetto dei quattro assi di forza che prevede l’immissione in servizio di 140 veicoli full electric: per la precisione Amt ha chiuso a settembre una gara da 123,5 milioni provenienti dal Pnrr per l’acquisto di 130 unità, di cui 112 filobus con tecnologia Imc e 27 bus elettrici flash charging per la Valbisagno. Numeri e tempi di consegna (2025, per l’appunto) che impongono ai potenziali fornitori una sfida decisamente ardua. In aggiudicazione un’altra gara da 17,8 milioni per l’acquisto di 38 e-bus da 8 metri che serviranno le linee collinari, mentre sono “in fase di acquisto” 40 e-bus da 12 metri con fondi Pnrr. A dicembre 2023 è prevista la sottoscrizione di un accordo quadro per l’acquisto dei rimanenti mezzi elettrici necessari che, a conti fatti (tenendo conto anche dei tagli chilometrici conseguenti al progetto assi di forza e ai prolungamenti della metropolitana), saranno circa 240. In tutto si contano 460 nuovi bus elettrici da acquistare nel giro di due anni o poco più.

C’è poi la partita delle rimesse, dove i mezzi elettrici devono ricaricarsi di notte. A Genova sono state attrezzate Mangini (potenza erogata 2 megawatt, previsto un upgrade a 5 megawatt) e Cornigliano (6 megawatt più 2 megawatt di backup). A fine 2025 saranno conclusi i lavori per Gavette e Sampierdarena ed entro il 2026 bisognerà ultimare anche Staglieno per rispettare le scadenze del Pnrr. Nel frattempo però serviranno altri spazi, soprattutto per ospitare i mezzi sfrattati dai depositi della Valbisagno durante il restyling. “L’80% dei mezzi sarà collocato nelle zone limitrofe – conferma Campora in commissione facendo riferimento implicito ai piazzali di Staglieno e Marassi – mentre l’area di Campi avrà la funzione di area buffer e ospiterà 20-30 mezzi che lavorano più sul Ponente”. In prospettiva, naufragato il progetto della rimessa del Levante al Carlini, il Comune dovrà accelerare per l’ex officina Guglielmetti (prevista la disponibilità a inizio 2024). Sul resto del territorio metropolitano gli altri poli saranno Carasco (già elettrificato), Rapallo (entro fine 2023) e Sestri Levante (entro fine 2025).

Sul fronte della gestione del servizio si conferma anche per l’anno prossimo la sperimentazione di gratuità per metropolitana e impianti verticali, anche se per ora la presidente Gavuglio non si sbilancia sui possibili ampliamenti. Nonostante le preoccupazioni per la tenuta del bilancio, Amt ritiene che i ricavi annuali da traffico in orario di punta siano aumentati di 500mila euro proprio grazie alle politiche di incentivazione. L’assessore Campora ha annunciato che ci sarà una “rivisitazione dell’offerta degli abbonamenti con l’obiettivo è far diminuire il costo di quelli annuali aumentandone il numero”.

Altre novità riguarderanno a breve i servizi a chiamata che si estenderanno nelle zone di via delle Banchelle in Valbisagno, a Morego e Trasta in Valpolcevera. Quelli in ambito extraurbano (9 in tutto) rimangono gratuiti fino al 31 dicembre.