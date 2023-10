La polizia locale arresta uno spacciatore, stava cercando di nascondere droga e arma

Genova. È stato sorpreso ieri sera da una pattuglia del Gruppo operativo contrasto stupefacenti della polizia locale impegnata in un’attività di controllo del territorio, mentre tentava di occultare un sacco contenente droga e un coltello su di un davanzale di vico della Torre di San Luca, nel centro storico.

L’uomo, di nazionalità senegalese, vistosi scoperto ha tentato di scappare ma è stato bloccato dagli agenti. Portato in centrale per la perquisizione, è stato trovato in possesso di stupefacente di diverso tipo tra cui marijuana, hashish e cocaina e circa 200 euro in contanti.

Il coltello, oltre 30 centimetri, sequestrato, è risultato come aggravante per porto d’armi abusivo.

Una successiva perquisizione presso il domicilio del pusher nella zona del Righi ha portato al ritrovamento di ulteriori stupefacenti e materiale riconducibile alla preparazione e taglio delle dosi da vendere.

L’uomo, già arrestato a mese di settembre e spacciatore noto alle forze dell’ordine, è stato portato nel carcere di Marassi in attesa della convalida.