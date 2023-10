Genova. La Geo Barents è attraccata sulla banchina di Ponte Doria poco prima delle 7:45. L’unità di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere ha salvato 63 migranti nella notte tra sabato e domenica scorsi nel Canale di Sicilia.

Dopo l’esame dei medici e tecnici dell’Usmaf, l’organo del ministero della Salute che si occupa di sanità in ambito marittimo, che prevendono screening preliminari a bordo, le persone scenderanno secondo un ordine di priorità stabilito dallo stesso ufficio. Sulla nave, secondo le prime informazioni, ci sarebbero quattro donne e una decina di minori. Bangladesh, Sudan, Nigeria, Ghana, Ciad, Niger, Costa d’Avorio, Mali, Eritrea e Guinea Bissau le nazionalità di provenienza delle persone.

Lo sbarco avverrà a gruppi di dieci persone. La Croce Rossa ha allestito un gazebo proprio ai piedi della nave.

A terra avverranno le visite mediche a cura del personale della Asl 3 che ha allestito un ambulatorio mobile, quindi i migranti verranno identificati e fotosegnalati dalla questura. La prefettura ha incaricato la protezione civile comunale di coordinare le attività di accoglienza.

L’assessore competente Sergio Gambino conferma: “Non ci sono particolari criticità sullo stato di salute, secondo le prime informazioni. Le persone saranno accompagnate a fare la doccia, forniremo vesititi puliti, poi verranno sottoposte alle visite più approfondite della Asl e successivamente si passerà alla fase di identificazione e fotosegnalamento. Abbiamo predisposto dei pasti, sia la colazione sia il pranzo e poi, in base a quello che deciderà la prefettura arriveranno pullman e trasferiti alle destinazioni dei Cas, i centri di accoglienza straordinaria, dove poi verranno inseriti. I minori non accompagnati sono una decina: il 50% resterà in Liguria, l’altro 50% sarà trasferito fuori. Ci segnalano una bimba di 14 anni e il Comune di Genova se ne prenderà subito carico, sarà tra le prime a scendere. Sappiamo anche di una donna con una bimba molto piccola”.

Metà delle persone sbarcate resteranno a Genova, gli altri verranno distribuiti in Liguria.