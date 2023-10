La Genova del presente e del futuro protagonista a “Smart Green Cities”

Genova. Le città del futuro verdi e sostenibili tra infrastrutture, mobilità, innovazione digitale e rigenerazione urbana. Sono stati questi i temi di principali di “Smart Green Cities”, il secondo evento della quinta edizione di “Green & Blue Talk” organizzato da RCS Academy in collaborazione con il Corriere della Sera e Pianeta 2030. Alla Sala Buzzati di Milano a ha portato i contributi del Comune di Genova l’assessore ai Trasporti, mobilità integrata e ambiente Matteo Campora. Al panel, condotto da Venanzio Postiglione vicedirettore del Corriere della Sera, erano presenti anche i sindaci di Milano e Napoli Giuseppe Sala e Gaetano Manfredi insieme all’architetto Patricia Viel.

«Genova sta vivendo un momento di grande cambiamento con molti investimenti, circa dieci miliardi di euro – spiegato l’assessore Matteo Campora -. L’aspetto prioritario riguarda i collegamenti con il nord Italia ed un’opportunità importante si concretizzerà con la prossima realizzazione del Terzo Valico che collegherà la nostra città a Milano in un’ora ampliando ogni tipo di connessione, merci e persone, anche con il resto d’Europa. Un altro investimento strutturale essenziale sarà la nuova diga che farà crescere ulteriormente il nostro porto, primo nel Mediterraneo, e il retroporto costituito dalle regioni confinanti. Un ruolo importante è anche rappresentato dallo sviluppo turistico che si sta realizzando attraverso una serie di interventi di riqualificazione come il collegamento dalla stazione marittima ai forti in collina tramite funivia e la realizzazione del nuovo Waterfront alla Foce».

Affrontando poi la questione dello sviluppo informatico ha aggiunto: «Guardando solo a trent’anni fa i rapporti tra cittadino e amministrazione sono cambiati. La digitalizzazione ha cambiato il mondo agevolando anche un rapporto più diretto fra le parti. Per renderlo ancora più proficuo abbiamo attivato la piattaforma “Segnalaci” che è diventata un’importante interfaccia di collegamento per reclami, indicazioni e affidamento diretto per la gestione di ciascuna problematica con report mensili. La digitalizzazione è stata essenziale anche nello sviluppo e nella rapidità dei rapporti tra imprese, professionisti e Comune con un ruolo sempre più importante rivestito dal personale addetto alla gestione delle varie pratiche. In questa fase di rivoluzione digitale bisogna coinvolgere tutte le fasce della popolazione senza lasciare indietro nessuno mantenendo comunque un canale fisico, seppur residuale. La presenza di telecamere e varchi ha inoltre moltiplicato i dati informatici che devono essere gestiti e interpretati nell’organizzazione di vari aspetti urbani; fra questi vi è certamente il trasporto perché una buona lettura delle informazioni che possiamo ricavare può aiutare moltissimo a risolvere alcune problematiche».

Non è mancata l’illustrazione della costruzione di futuro già in atto: «Dal punto di vista della localizzazione Genova è particolarmente fortunata perché ha il mare, il vento, un’ampissima superficie verde e gli Appennini. Il green e l’inclusività devono andare insieme ma sappiamo che possono esserci categorie non sempre in grado di avere il passo veloce per seguire i cambiamenti proposti. Come Comune abbiamo promosso varie azioni, fra cui incentivi economici per chi acquista mezzi di trasporto elettrici e agevolando l’utilizzo del trasporto pubblico sperimentando la gratuità della metropolitana in alcune fasce orarie e nelle ventiquattro ore per ascensori e funicolari. Questa si sta dimostrando una scelta vincente perché ha aumentato i flussi di passeggeri anche in altri orari. È una sfida difficile e complicata, portata avanti con la nostra azienda partecipata Amt, che include l’intenzione di una gratuità totale della metropolitana nel 2024 puntando a triplicarne la lunghezza entro il 2027», ha concluso l’assessore Matteo Campora.