La Genova BeDesign Week sbarca a Palermo con una mostra realizzata dagli under 35

Genova. Un po’ di Genova BeDesign Week arriva in Sicilia. Dopo l’edizione 2023 la GBDW sarà presente alla iDesign, la settimana del design di Palermo in programma dal 20 al 29 ottobre 2023 al Cre.Zi.Plus, negli spazi dei Cantieri Culturali Ducrot in via Paolo Gili 4.

La GBDW, per l’occasione, porterà la mostra “Energia – da GBDW a iDesign”, parte del percorso dei designer emergenti under 35 che tanto successo ha riscosso nella passata edizione andata in scena nel maggio scorso. L’inaugurazione è prevista venerdì 20 ottobre alle ore 17.30 nella prima giornata della fiera che quest’anno sarà intitolata “Inside/Outside”.

La delegazione del DiDe – Distretto del Design di Genova, ospitata dalla iDesign di Palermo, sarà composta dalla responsabile della Segreteria del DiDe, Laura Palazzini, e da Miria Uras. Il tema proposto sarà il punto di contatto tra energia umana e il design, l’energia emotiva che si sprigiona dalla commistione tra i luoghi storici e affascinanti, ricchi di energia accumulata nei secoli, e l’essenza degli oggetti nuovi e studiati per rispondere a necessità contemporanee. Ma anche energia delle idee che danno impulso alle trasformazioni alla ricerca, del progetto che diventa l’energia della sostenibilità, soluzioni di progettazione energeticamente sostenibili in ambito urbano e domestico.

“La presenza della Genova BeDesign Week alla iDesign di Palermo premia gli sforzi compiuti in questi anni dal DiDe e rappresenta un importante riconoscimento per tutto il distretto – spiega Elisabetta Rossetti, presidente del DiDe – Distretto del Design d Genova -. La settimana del design di Palermo offre infatti, come la GBDW, una vetrina non convenzionale delle loro eccellenze in un perfetto equilibrio tra stile e innovazione”.