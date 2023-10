Kanye West a sorpresa al Ferraris per Genoa Milan, per lui una maglia rossoblù

Genova. Una serata che in molti hanno definito surreale quella al Ferraris di Genova. Non solo il match, concluso clamorosamente senza portieri per via della doppia espulsione di Maignan e Martinez, ma anche per un curiosissimo retroscena.

Tra il pubblico di Marassi c’era anche Kanye West, o meglio Ye – come si fa chiamare dal 2021 – celebre rapper americano e grande appassionato di calcio.

Spettatore in tribuna è stato accolto dalla dirigenza rossoblù, è stato fotografato dallo staff del Genoa che ha subito pubblicato le immagini sui social facendo andare in visibilio sia i fan sia i tifosi.

Ye-Kanye West ha incontrato Flavio Ricciardella, direttore generale rossoblù e lo stesso Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa. All’artista è stata donata una prima maglia del kit 2023-24.

Ye, vestito completamente di nero, con una felpa a cappuccio e un soprabito, era insieme a due dei quattro figli avuti dalla modella e imprenditrice Kim Kardashian.