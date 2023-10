Israele sotto attacco, Toti: “Presidio di democrazia, il terrore non può prevalere”

Genova. “Con Israele, con la democrazia“. Saranno queste le parole che accompagneranno a partire dalle 18.30 di sabato l’immagine della bandiera di Israele proiettata sulla facciata del palazzo della Regione in piazza De Ferrari.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che oggi è intervenuto sull’attacco sferrato da Hamas a Israele con il lancio di centinaia di missili dichiarando che “quando difendiamo Israele non difendiamo solo uno Stato che ha diritto di proteggere i suoi cittadini, ma un presidio di democrazia prezioso per tutti noi. Il terrore non può prevalere. Con Israele senza se e senza ma!”.

L’iniziativa, fa sapere la Regione Liguria, è volta a sensibilizzare la Liguria e il Paese a sostegno della comunità israeliana, minacciata nelle ultime ore dai fondamentalisti islamici di Hamas sulla striscia di Gaza. Nel pomeriggio è quindi arrivato anche il commento del sindaco, Marco Bucci, con l’esposizione, sulla facciata di palazzo Tursi, della bandiera di Israele.

“Vicinanza e solidarietà da Genova al popolo di Israele in queste ore colpito da violenti attacchi terroristici diretti al cuore della sua gente – ha detto Bucci – Si contano migliaia tra morti, feriti, civili in ostaggio. La bandiera dello Stato di Israele su palazzo Tursi è un gesto di fratellanza, legittimazione dello Stato di Israele e richiamo ai valori universali di pace e democrazia”.