Iren Genova Quinto, prestazione opaca a Trieste

Trieste. Niente da fare per l’Iren Genova Quinto alla “Bruno Bianchi” di Trieste per la terza giornata del campionato di Serie A1: i padroni di casa allenati da Daniele Bettini vincono 17-8.

“Purtroppo non cè niente da salvare da questa prestazione – commenta il tecnico Luca Bittarello -. Molte cose non hanno funzionato a livello tecnico e tattico, ma soprattutto non mi è piaciuto l’atteggiamento rinunciatario e rassegnato della squadra e questo forse è quello che ha inciso di più. Non c’è tempo per piangersi addosso, sabato arriva il Camogli e da queste situazioni si esce a testa bassa e con tanto lavoro“.

Il tabellino:

Pallanuoto Trieste – Iren Genova Quinto 17-8

(Parziali: 5-1, 3-3, 6-2, 3-2)

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik 1, Petronio 2, Buljubasic 1, Vrlic 2, Valentino 1, Dasic 2, Liprandi, Razzi 3, Marziali, Bini 1, Mladossich 4, Caruso, Fumo. All. Bettini

Iren Genova Quinto: Massaro, N. Gambacciani, A. Di Somma 1, Villa, Molina 1, Ravina 2, Fracas 1, Nora, Figari, Panerai 1, Ferrando, J. Gambacciani 2, Spoli, Massa. All. Bittarello

Arbitri Carmignani e Scappini

Note: superiorità numeriche Trieste 13 (8 gol) + 4 rigori di cui 1 fallito, Quinto 14 (5 gol)+ 2 rigori di cui 1 fallito. Usciti per falli Massa nel terzo tempo, Valentino, Dasic, Podgornik e N. Gambacciani nel quarto tempo.

Dopo il passo falso in casa della Pallanuoto Trieste, per l’Iren Genova Quinto l’occasione di un pronto riscatto è già dietro l’angolo: sabato, con fischio d’inizio alle 18, alla piscina “Marco Paganuzzi” di Albaro arriva la Rari Nantes Camogli per quello che sarà il primo derby ligure della stagione, con una cornice da grande pubblico.

“Perdere in casa del Trieste ci può anche stare – dice il capitano biancorosso Alessandro Di Somma -. Intendiamoci, noi scendiamo in vasca con l’intenzione di vincere, ma quando si gioca in un campo così difficile ci può anche stare di non riuscire a fare risultato. Però in questo caso abbiamo sbagliato del tutto prestazione e atteggiamento, 17 gol subito sono davvero troppi, contro qualsiasi squadra, e siamo molto delusi. Come avevo detto dopo la vittoria con il Catania però la formula di questo campionato non concede di trascinarsi sentimenti negativi o positivi a lungo. Già sabato saremo attesi da una gara fondamentale. Il Camogli è una neopromossa e sta attraversando un periodo forse non facilissimo, ma anche mercoledì hanno dimostrato di voler vendere cara la pelle contro chiunque. Dal canto nostro, non potremo certo fare sconti e punteremo al bottino pieno. Dovremo giocare da squadra e dare il cento per cento”.