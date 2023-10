Iren Genova Quinto, ottimo debutto in campionato: espugnata Catania

Catania. Buona la prima: l’Iren Genova Quinto, al debutto nell’edizione 2023/2024 del campionato di Serie A1, espugna la difficile vasca del Nuoto Catania, vincendo 12-10 in terra siciliana.

Biancorossi bravi a costruire il successo già nella prima metà della gara, chiusa con il parziale di 3-8, e a resistere, negli altri due tempi, al ritorno dei padroni di casa, conquistando i primi tre punti del campionato.

Non c’è troppo tempo per rifiatare, tuttavia: mercoledì, con fischio d’inizio alle 21, alla “Marco Paganuzzi” di Albaro andrà in scena la sfida con il Telimar Palermo.

“La prima partita di campionato nasconde sempre insidie, a maggior ragione in una vasca ostica come quella del Catania – è il commento a fine gara del tecnico Luca Bittarello -. I ragazzi sono entrati in acqua concentrati e determinati, per oltre due tempi abbiamo imposto il nostro gioco. Poi non siamo stati abbastanza bravi a limitare il rientro del Catania, cui va dato il merito di essere una squadra in crescita, che ha confermato quanto di buono fatto vedere in Coppa Italia. Adesso la testa va alla gara di mercoledì con il Palermo: abbiamo tre giorni per recuperare e prepararla nel migliore dei modi”.

Il tabellino:

Nuoto Catania – Iren Genova Quinto 10-12

(Parziali: 1-5, 2-3, 3-2, 4-2)

Nuoto Catania: F. Ghiara, M. Ferlito, S. Slobodien 1, R. Torrisi 1, A. Gullotta 1, M. Marangolo 1, G. Torrisi, V. Nicolosi, J. Muscat Melito 4, G. Marangolo, L. Murisic 1, S. Catania 1, M. Rossi, F. Giuliano. All. Dato.

Iren Genova Quinto: F. Massaro, N. Gambacciani 3, A. Di Somma 2, S. Villa 1, G. Molina Rios 1, R. Ravina 1, A. Fracas, A. Nora 3, N. Figari, F. Panerai 1, J. Cavano, J. Gambacciani, A. Spoli, F. Ferrando. All. Bittarello.

Arbitri: Schiavo e Navarra.

Note. Usciti per limite di falli Panerai e Molina Rios nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Catania 4/11 + 2 rigori, Genova Quinto 2/7.