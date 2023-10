Io non rischio, in 22 piazze della Liguria i gazebo della campagna della protezione civile

Liguria. “Essere qui è importante per ringraziare i nostri volontari del grande lavoro che svolgono non solo di supporto e aiuto alla popolazione nelle situazioni di emergenza ma anche di informazione e divulgazione delle buone pratiche. Per questo il mio invito ai cittadini è quello di venire ai gazebo della campagna in una delle 22 piazze liguri in cui sono stati allestiti nell’ambito della campagna nazionale ‘Io non Rischio’ per conoscere i comportamenti corretti da adottare in caso di pericolo”.

Così l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone che questa mattina si è recato nelle piazze di Sarzana e della Spezia in occasione delle due giornate nazionali della campagna promossa dalla Protezione civile nazionale in tutto il Paese. Presenti anche a Sarzana il sindaco Cristina Ponzanelli, alla Spezia il sindaco Peracchini e l’assessore comunale Cimino.

“È fondamentale che le persone siano coinvolte in questa iniziativa – aggiunge Giampedrone – tanto più all’inizio di in una stagione autunnale che, nonostante le temperature ancora elevate, è molto delicata dal punto di vista del rischio idrogeologico, con precipitazioni che possono essere anche molto intense e con effetti significativi al suolo. La Liguria ha fatto e sta facendo molto in termini sia di potenziamento della Sala Operativa regionale e della Protezione civile sia di prevenzione, con ingenti investimenti su tutto il territorio, ma il primo, fondamentale tassello è costituito dai corretti comportamenti dei cittadini: ciascuno di noi può fare la differenza, conoscendo i rischi e sapendo come comportarsi in caso di allerta meteo”.

Di seguito, l’elenco delle 22 piazze coinvolte oggi e domani in tutta la Liguria. La mappa interattiva e la descrizione di tutte le iniziative in programma, con i contatti e i profili social delle associazioni che animeranno gli stand, sono disponibili sul sito www.iononrischio.gov.it.

Città Metropolitana di Genova

– Calata Mandraccio, Genova

– Piazza Matteotti, Lavagna

– Piazza della Posta, Moneglia

– Passo Biagio Assereto, Recco

– Via Carlo Levi, Sant’Olcese

Provincia di Savona

– Lungomare Migliorini/Piazza di Spagna, Finale Ligure

– Piazza della Vittoria, Ceriale

– Corso Italia, Savona

– Passeggiata Eugenio Montale, Albisola Superiore

– Piazza Dante, Varazze

Provincia di Imperia

– Piazza Fratelli Serra, Porto Maurizio

– Piazzale della Stazione, Cervo

Provincia della Spezia

– Parcheggio Eurospin/piazza Matteotti/piazza Turati/Parco Piana Battolla, Follo

– Piazza Beverini, La Spezia

– Piazza Garibaldi, Lerici

– Piazza Serravalle, Luni

– Via Isola, Luni

– Piazza Basteri, Portovenere

– Via Libertà, Portovenere

– Via Arzelà, Santo Stefano di Magra

– Via Cisa Sud, Santo Stefano di Magra

– Piazza Matteotti, Sarzana