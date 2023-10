Investimenti: che cos’è la volatilità

Qualsiasi tipo di asset presenta oscillazioni dei prezzi, le quali possono essere più o meno accentuate in base a vari fattori. Tali oscillazioni definiscono la volatilità di un titolo, un bene e via dicendo.

A causare l’aumento e l’abbassamento dei valori concorrono vari fattori macroeconomici e microeconomici, nonché il sentiment del mercato. Capire come funziona questo meccanismo non è per nulla semplice, ma risulta fondamentale per individuare gli strumenti finanziari e gli asset più adatti al proprio portafoglio, soprattutto quando ci si trova a investire in periodo di volatilità elevata.

Dato che la volatilità influisce, insieme ad altri fattori, sul livello di rischio dell’investimento, chi non possiede le giuste competenze per analizzare i mercati dovrebbe evitare il fai da te. Affidarsi a un consulente autonomo è fondamentale per non trovarsi in serie difficoltà economiche.

Ciononostante, sapere che cos’è la volatilità può risultare utile per comprendere le scelte e i consigli del proprio consulente finanziario.

Che cosa si intende con “volatilità”

Come anticipato nell’introduzione, il termine volatilità, riferito a titoli, asset e, in generale, agli strumenti e ai mercati finanziari, indica le oscillazioni dei prezzi. Più nello specifico, fa riferimento alla frequenza e all’intensità delle variazioni dei prezzi in un determinato periodo di tempo e in relazione a un valore medio.

Nel momento in cui valuta la volatilità, il professionista non si limita a controllare le oscillazioni, ma tiene conto anche della natura dell’asset. Alcuni asset sono infatti, per loro stessa natura, maggiormente volatili rispetto ad altri, ossia maggiormente soggetti a cambi di prezzo più o meno accentuati e frequenti.

Calcolata su base percentuale, la volatilità può riguardare, oltre ai singoli strumenti finanziari, gli indici di mercato o i portafogli di investimento.

Come i professionisti valutano la volatilità

Per valutare in modo corretto la volatilità, i professionisti si affidano a degli indicatori che consentono loro di valutare il rischio di oscillazioni entro un certo periodo di tempo, il quale può essere di una settimana, un mese e via dicendo.

Esistono vari indicatori di volatilità, ma tra i più noti rientrano il BB (Bande di Bollinger), il KC (Canali di Keltner) e l’ATR (Average True Range).

Volatilità e livello di rischio

Qualsiasi tipo di investimento, anche quello ritenuto più sicuro, presenta dei rischi, i quali possono portare alla perdita di capitale o al mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.

I fattori che consentono di determinare il livello di rischio di un investimento sono numerosi. Tra questi, rientra anche la volatilità.

In linea generale, è possibile dire che a una maggiore volatilità corrisponde un maggior livello di rischio. Questo dipende dal fatto che, inserendo nel proprio portafoglio di investimento un asset con volatilità elevata, l’investitore si espone a maggiori probabilità di oscillazioni dei prezzi, sia in positivo sia in negativo.

Le oscillazioni inoltre possono determinare, oltre a perdite economiche, anche stress psicologico. Il livello di stress che l’investitore è in grado di sopportare rientra tra i fattori che concorrono a definire il suo profilo di rischio. Questo aspetto rende ancora più importante valutare con attenzione la volatilità degli asset prima di inserirli nel proprio portafoglio di investimento.