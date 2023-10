Intrigo high-tech nella Genova di periferia, “Connessione a rischio” giovedì 5 ottobre alla Berio

Genova. Una giovane donna ha un colpo di fulmine mentre si trova in treno, come ogni giorno, di ritorno dal lavoro. Potrebbe essere l’inizio di una romantica love story, invece sono le prime mosse di un libro che si spinge tra la tecnologia, l’intrigo internazionale, lo stalking, il mistero e l’amicizia. “Connessione a rischio”, di Emanuela Mortari, edito da Another Coffee Stories è questo e molto altro.

Il libro sarà presentato al pubblico direttamente dall’autrice nell’ambito degli eventi di Genova capitale del libro 2023. Appuntamento giovedì 5 ottobre, alle 17,45 nella Sala Chierici della Biblioteca Berio in via Del Seminario.

“Nulla è come sembra in questo mistery contemporaneo e ricco di colpi di scena ambientato in una Genova ferita dal crollo del ponte Morandi”, sì perché Connessione a rischio, una trama divertente quanto inattesa nei suoi continui sviluppi, racconta anche una città lontana dai cliché.

La Genova di periferia è l’altra protagonista di un romanzo che, dice chi l’ha letto, sarebbe perfetto per diventare un film o una serie tv.

L’appuntamento di giovedì è a ingresso libero fino a esaurimento posti.