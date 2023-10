“Insieme per la Costituzione”, martedì 3 ottobre alle 18.30 incontro al Cap di via Albertazzi

Genova. Martedì 3 ottobre alle ore 18,30 presso il Circolo dell’Autorità Portuale in Via Albertazzi 3 si terrà la prima iniziativa pubblica del Comitato dell’area metropolitana genovese “Insieme per la Costituzione” con l’obiettivo di approfondire i temi piattaforma alla base della manifestazione nazionale del 7 ottobre a Roma in difesa della Carta costituzionale.

Dopo la manifestazione nazionale dello scorso 24 giugno in difesa della salute come diritto pubblico ed universale, la Cgil insieme ad una Rete di oltre 200 associazioni a livello nazionale, ha deciso di costituire un Comitato permanente con il programma di condividere azioni e mobilitazioni su tematiche sociali trasversali e rivendicazioni che attraverso la partecipazione collettiva acquisiscano maggiore forza e risonanza. L’esigenza è quella di allargare il dibattito nella ricerca del massimo coinvolgimento della cittadinanza, anche attraverso iniziative pubbliche.

Il Comitato genovese è composto da Cgil Genova, Anpi Genova, Comunità di San Benedetto al Porto, Arci Genova, Libera, Sunia, Federconsumatori, Acli Liguria, Rete degli Studenti Medi Genova e Liguria, Auser Genova e Liguria, Legambiente Liguria, Udi Genova, Sinistra universitaria, Giuristi Democratici Genova, Coordinamento Democrazia Costituzionale Genova, il Ce.Sto ma è aperto a tutto il mondo dell’associazionismo che si ritrova nei suoi principi costitutivi.

La prima iniziativa pubblica del Comitato dell’area metropolitana genovese “Insieme per la Costituzione” si terrà quindi martedì 3 ottobre alle ore 18.30 presso il Circolo dell’Autorità Portuale in via Albertazzi 3.

Tra gli ospiti Tino Magni Senatore della Repubblica, Anna Falcone avvocata ed attivista, Igor Magni Segretario Generale della Camera del lavoro di Genova, Massimo Bisca Presidente Anpi Genova. Sono previsti gli interventi di lavoratrici e lavoratori ed esponenti della società civile.