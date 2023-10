“Innovation everywhere”, dal 25 novembre al 1 dicembre torna la Genova Smart Week

Genova. “Innovation Everywhere” è la cornice entro cui si articola, dal 25 novembre al 1º dicembre, la nona edizione della Genova Smart Week, manifestazione promossa dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune di Genova con il supporto organizzativo di Clickutility Team.

L’evento si aprirà all’insegna della “Smart City Experience”, una due giorni di iniziative rivolte a tutta la cittadinanza nel weekend di sabato 25 e domenica 26 novembre, durante il quale sarà possibile effettuare test drive di auto, scooter, biciclette e monopattini in esposizione e confrontarsi sui temi della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale.

Da lunedì 27 novembre a venerdì 1° dicembre, invece, la prestigiosa sede del Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi ospiterà gli eventi congressuali che verteranno su digitalizzazione e sviluppo delle smart city, intelligenza artificiale e cyber security, progetti e sistemi per il monitoraggio territoriale e ambientale, rigenerazione urbana, città circolare, edilizia 4.0 e transizione ecologica, mobilità e logistica smart.

«Stiamo portando avanti un grande lavoro in città – dichiara Marco Bucci, sindaco di Genova –: i nostri progetti di mobilità integrata e sostenibile, in grado di conciliare digitalizzazione ed ecologia, stanno diventando un vero e proprio modello riconosciuto oltre i confini genovesi. Il percorso è ancora lungo ma siamo determinati a completare la grande rivoluzione che abbiamo intrapreso. Vogliamo che Genova sia una città a misura di cittadino, ripensando alla fruizione dello spazio urbano perché possa diventare sempre più sostenibile sia a livello ambientale che umano».

«La Smart Week presenta ogni anno al cluster nazionale e alla città i progetti realizzati e quelli di prossima realizzazione che l’Associazione Genova Smart City, sotto l’egida del Comune di Genova, sta attuando sul territorio genovese – spiega la presidente Daniela Boccadoro Ameri –. Un brand che ha il compito di diffondere le buone pratiche che stanno alla base del lavoro che i vari assessorati e le aziende svolgono. Un momento fondamentale del lavoro di networking che l’Associazione porta avanti durante tutto l’anno mettendo a sistema mondo pubblico e privato, Istituzioni, Istituti di ricerca, associazioni di categoria e imprese Dall’incontro tra diverse realtà scaturisce il progetto Genova Citta Smart che vedrà nei prossimi anni cambiare il volto della città di Genova sempre più inclusiva e sostenibile per il benessere di tutti i cittadini di ogni fascia di età».

Sono inoltre previsti eventi hosted dedicati a start-up e progetti territoriali, momenti di networking riservati ai partner e promotori della manifestazione e alcune iniziative pensate per coinvolgere le scuole. Per tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili sulla Genova Smart Week 2023 è possibile iscriversi alla newsletter direttamente dal sito www.genovasmartweek.it, a cui si rimanda anche per il programma completo, in via di definizione.