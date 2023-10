Incidente sul ponte di Sori, ciclista all’ospedale in codice rosso: forse travolto da un veicolo

Sori. Giallo questo pomeriggio sul ponte di Sori, nel Golfo Paradiso: un ciclista è rimasto infortunato dopo essere caduto a terra, ma non è chiaro se sia stato investito o se sia caduto da solo.

L’uomo, in stato di shock, non è stato in grado di raccontare esattamente cosa fosse successo. È stato soccorso dai militi della Croce Rossa di Sori e portato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso per la dinamica dell’incidente.

Al momento del trasporto in ospedale non presentava sintomi evidenti di fratture ma solo qualche contusione. In ogni caso è stato sottoposto a ulteriori accertamenti.

Sono stati disposti rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire a eventuali responsabili.