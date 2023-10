Incidente mortale sulla A12, morto operaio di 76 anni travolto vicino ad un cantiere

Genova. Si chiamava Luigi Bernardini ed era originario di Fosdinovo l’operaio di 76 anni morto la scorsa notte sulla A12, tra Deiva Marina e Sestri Levante, travolto da un’auto in transito mentre, ancora una volta, era al lavoro presso un cantiere attivo sulla tratta.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente: secondo le prime ricostruzioni fatte dalla stampa locale, infatti, Bernardini era un operaio esperto che da tanti anni lavorava in quell’ambito, e spesso svolgeva il ruolo di guardiano dei cantieri, lavorando per una ditta esterna a cui Salt, il concessionario autostradale responsabile della tratta, aveva affidato i lavori.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora da confermare, l’uomo potrebbe aver attraversato la carreggiata per raggiungere una parte di cantiere, mentre sopraggiungeva un’auto. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo all’uomo, morto sul colpo. Sul posto immediato l’intervento dei medici del 118, che però non han potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

La tratta è rimasta chiusa diverse ore per permettere gli accertamenti del caso da parte della polizia: si cercherà di capire cosa è successo in quei secondi fatali e se ci sono responsabilità da parte della persona che stava guidando l’auto in quel frangente.