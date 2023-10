Incidente mortale in A12: operaio investito da un’auto tra Deiva marina e Sestri levante: chiusa la tratta

Genova. Infortunio mortale questa sera intorno alle 19,30 sull’autostrada A12 tra Deiva marina e Sestri levante al chilometro. 57. Secondo le prime informazioni un operaio che stava lavorando in un cantiere è stato investito da un’auto.

L’uomo è deceduto a causa dell’impatto fatale. Sul posto la polizia stradale e il 118 della Spezia.

La tratta autostradale, gestita da Salt, è stata chiusa. Dalle 22 inoltre nel tratto Chiavari-Rapallo l’autostrada sarà chiusa per lavori notturni da parte di Aspi. In direzione Genova traffico in aumento