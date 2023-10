Incidente in via Struppa, strada chiusa: due feriti, coinvolto anche un bus Amt

Genova. Incidente questa mattina poco prima delle 7.00 in via Struppa, lungo la Valbisagno. In tutto sono rimasti coinvolti tre mezzi e la polizia locale ha disposto la chiusura della strada all’altezza della Doria per effettuare i rilievi.

Lo scontro ha visto coinvolti un’auto, una moto e un bus Amt in servizio. Ancora da chiarire l’esatta dinamica.

Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice giallo rispettivamente al San Martino e al Galliera. Sul posto, oltre alla polizia locale, sono intervenute la Croce Verde di San Gottardo e la pubblica assistenza di Molassana.

Inevitabili le conseguenze sul traffico, costretto a transitare tutto sulla sponda opposta.