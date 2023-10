Genova. Grave incidente in via Carlo Barabino, alla Foce, poco dopo le 13 di giovedì.

Stando alle prime ricostruzioni, nello schianto sono coinvolto un’auto, una moto e alcuni pedoni, che sarebbe stato colpito da uno dei due mezzi dopo l’urto. La dinamica è ancora al vaglio, ma sembra che l’auto, su cui viaggiavano padre, madre e figlia in direzione centro, stesse svoltando in via Finocchiaro Aprile, ma si sia fermata per far passare alcuni pedoni sull’attraversamento Nel frattempo è però sopraggiunto lo scooter, su cui viaggiavano due persone. Il conducente ha “dribblato” i veicolo fermi e ha colpito l’auto, finendo contro i pedoni che stavano attraversando, tra cui un tredicenne.

Lui e l’altra persona a bordo, sbalzati per diversi metri, sono finiti sull’asfalto.Entrami sono stati soccorsi e portati in codice rosso, il più grave, in ospedale, mentre gli altri tre feriti, i pedoni, sono stati trasferiti in codice giallo. Cinque dunque in totale le persone ferite. Sul posto, oltre alla polizia locale che ha temporaneamente chiuso via Barabino, i mezzi della Croce Bianca, della Nuova Volontari del Soccorso e della Croce Gialla. Alle pattuglie dell’infortunistica il compito di accertare l’esatta dinamica, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza.