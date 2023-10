Inchiesta sui festini con cocaina ed escort, Jessica Nikolic chiede di essere nuovamente interrogata in Procura

Genova. Jessica Nikolic, la trentunenne indagata per il giro di festini a base di cocaina ed escort che dieci giorni fa hanno portato in carcere l’architetto Alessandro Cristilli e l’imprenditore Christian Rosolani, sarà sentita nelle prossime ore in Procura. E’ stata lei stessa a chiedere di essere interrogata.

L’indagine era nata come costola da una precedente inchiesta in cui la stessa Nikolic era finita in carcere per un giro prostituzione in un appartamento di via Serra ed estorsione nei confronti di alcune giovani prostitute. E proprio per sfruttamento della prostituzione è finita anche nell’inchiesta che sta scuotendo la Genova vip. E’ lei infatti soprattutto ad aver riconosciuto diverse persone influenti che Cristilli, secondo il pm Arianna Ciavattini invitava a cena offrendo le prestazioni di alcune escort (tra cui la stessa Nikolic) oltre alla droga (che veniva offerta alle ragazze ma anche ad alcuni ospiti) per ingraziarseli e ottenerne favori.

Ieri Nikolic si è sfogata sul suo profilo instagram: “La verità potrà uscire solo dalla mia bocca” ha scritto. E’ stata sempre Nikolic in particolare a riconoscere tra le foto che le sono state mostrate dagli investigatori della squadra mobile il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana. “Dovrebbe essere lui – aveva spiegato la donna – si era presentato come un conducente di autobus”.

Gli inquirenti sono stati propensi a crederle anche perché il nome dell’assessore Piana sarebbe emerso anche da un’intercettazione tra Cristilli e una donna, che ricostruivano alcuni movimenti e alcune cene proprio dopo che Nikolic era stata arrestata lo scorso ottobre. Piana però si è sempre strenuamente difeso dicendo di non conoscere nessuno dei protagonisti dell’inchiesta e di avere le prove relative a ciò che ha fatto la sera incriminata del 1 marzo 2022: “Ero a casa mia a Imperia e mi sono videocollegato con Vinitaly”. Piana sarà anche sentito anche lui in procura, direttamente dal procuratore Nicola Piacente, per confermare la sua estraneità alla vicenda.

Anche il notaio Piero Biglia Di Saronno, che ieri ha inviato una memoria in Procura, ha escluso la presenza di Piana. Biglia ha raccontato di essere andato a casa di Cristilli il 1 marzo con un amico professionista per parlare di lavoro, di aver cenato alla presenza anche di due donne e poi di essere tornato a casa senza consumare alcun rapporto sessuale. Il notaio ipotizza come Cristilli e le due donne abbiano forse proseguito loro la serata a casa di Rosolani ma senza di lui che era tornato a casa né tantomeno di Piana che non c’era proprio a quella cena.