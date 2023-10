Incendio in appartamento in via Napoli, anziana gravissima

Genova. Incendio nel primo pomeriggio di giovedì in via Napoli, a Oregina, con una donna di 94 anni in gravissime condizioni all’ospedale San Martino per avere inalato il fumo.

L’intervento dei vigili del fuoco è scattato intorno alle 14 in un palazzo al civico 23. Le due squadre intervenute sono riuscite a spegnere rapidamente le fiamme, ma hanno trovato all’interno dell’abitazione l’anziana proprietaria, priva di conoscenza e in arresto cardiaco.

La donna è stata immediatamente affidata alle cure del personale inviato sul posto dal 118, che l’ha sottoposta alle manovre di rianimazione riuscendo a far ripartire il cuore. È stata quindi intubata e trasferita d’urgenza all’ospedale. Sul posto sono presenti anche i carabinieri. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio.