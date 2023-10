In tre lo prendono a calci e pugni dopo una lite in piazza De Ferrari: 26enne finisce in ospedale

Genova. Aggressione la scorsa notte in piazza De Ferrari dove un giovane di 26 anni, italiano residente a Roma, è stato picchiato a calci e pugni da tre persone. E’ successo intorno alle 2.

Secondo quando raccontato dalla vittima ad aggredirlo sarebbero stati tre giovani di nazionalità albanese, di cui uno descritto come “molto alto”, dopo una lite per futili motivi sulla quale non emergono al momento ulteriori dettagli. Il giovane era con alcuni amici che sono stati identificati e sentiti dai poliziotti delle volanti arrivati sul posto

Il giovane è stato portato in codice giallo all’ospedale Galliera. Indagini in corso da parte della polizia per risalire agli aggressori.