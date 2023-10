In Liguria morti sul lavoro raddoppiati in un anno: 17 vittime, la maggior parte sono over 50

Genova. Sono raddoppiati da un anno all’altro gli incidenti mortali sul lavoro in Liguria: nei primi otto mesi del 2023 sono state registrate 17 vittime, mentre nello stesso periodo del 2022 erano state 8. È il dato che emerge dal report di Inail nella 73esima Giornata nazionale delle vittime degli incidenti sul lavoro.

Il maggior numero di morti si registra nella gestione terziario (che comprende anche lavorazioni edili, impiantistica, energia e comunicazioni) con 5 vittime, seguita dall’industria con 4 vittime. In 7 casi l’infortunio mortale è avvenuto con un mezzo di trasporto. Si tratta prevalentemente di uomini (14), di italiani (13) e la classe d’età più colpita è quella tra 50 e 65 anni con ben 12 episodi.

Nel complesso sono invece diminuite le denunce di infortunio: 12.891 nei primi otto mesi del 2023 contro le 20.102 dell’anno precedente. La disparità di genere in questo caso è meno marcata: 8.007 maschi e 4.884 donne. Le fasce d’età più colpite sono quelle medio-alte (1.481 nel gruppo 45-49 anni, 1.679 nel gruppo 50-54 anni, 1.686 nel gruppo 55-59 anni).

“L’intollerabile e dolorosa progressione delle morti e degli incidenti sul lavoro sollecita una urgente e rigorosa ricognizione sulle condizioni di sicurezza nelle quali si trovano a operare lavoratori – ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella -. Morire in fabbrica, nei campi, in qualsiasi luogo di lavoro è uno scandalo inaccettabile per un Paese civile, un fardello insopportabile per le nostre coscienze, soprattutto quando dietro agli incidenti si scopre la mancata o la non corretta applicazione di norme e procedure. La sicurezza non è un costo, né tantomeno un lusso: ma un dovere cui corrisponde un diritto inalienabile di ogni persona. Occorre un impegno corale di istituzioni, aziende, sindacati, lavoratori, luoghi di formazione affinché si diffonda ovunque una vera cultura della prevenzione”.

Parole condivise dal segretario regionale della Confsal e presidente Ebiten della Liguria Domenico Daniele Geria: “Quasi 700 morti sul lavoro in 9 mesi è un dato da Paese sottosviluppato. Oggi è l’ennesima occasione per ribadire che queste stragi vanno fermate e che chi ricopre posizioni ed esercita i poteri legislativi ed esecutivi deve assumersi certe responsabilità e, insieme alle Asl e Comuni, fare sicuramente di più. Non posso poi non ricordare, rileggendo l’ultimo rapporto Inail, che per le aziende la sicurezza non rappresenta un costo ma una necessità. Rafforzare questo messaggio è doveroso, fondamentale per far cambiare pagina”.