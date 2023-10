In Liguria massimo storico degli addetti delle imprese iscritte alle Camere di Commercio

Genova. Dal 2014 le Camere di Commercio hanno accesso ai dati di fonte INPS che sono il termometro dell’occupazione privata, dando conto del totale degli addetti (i titolari d’impresa e i loro dipendenti) di tutte le imprese attive iscritte al Registro camerale. Dall’analisi dei dati INPS tra il 2014 ed oggi risulta che il numero degli addetti delle imprese in Liguria ha raggiunto, al 30 settembre scorso, il massimo storico, pari a 493.405 addetti. Nell’intero periodo il numero degli addetti delle imprese è cresciuto del 15,9%, passando dai 425.825 del 2014 ai 493.405 di oggi.

“Se teniamo conto – commenta il Segretario Generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia – del fatto che, nello stesso periodo, la popolazione attiva è diminuita del 6,1% (passando da 966.507 a 907.533 persone), si tratta di un’ottima performance da parte delle imprese della nostra regione, che negli ultimi nove anni hanno costantemente incrementato il proprio livello di occupazione con la sola eccezione del periodo pandemico”.

Negli ultimi due anni, poi, la crescita è stata particolarmente sostenuta: gli addetti all’occupazione privata in Liguria sono aumentati dell’1,8% rispetto al 30 settembre 2022 e del 6,7% rispetto alla stessa data del 2021, con una crescita complessiva negli ultimi due anni di quasi 31mila addetti.

“Nuovo record per la Liguria: i dati riportati dalla Camera di Commercio vedono i titolari d’impresa e i loro dipendenti salire del 15,9%, passando dai 425.825 addetti del 2014 ai 493.405 di oggi. Questo conferma la leadership della Liguria nel nord-ovest del Paese attraverso un trend di crescita delle imprese confermato anche nel terzo trimestre 2023. Un dato che, al 30 settembre scorso, premia le politiche occupazionali ed economiche messe in campo da Regione Liguria insieme agli Enti territoriali”. Questo il commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in riferimento all’ultimo report sull’occupazione pubblicato dalla Camera di Commercio su base dati Inps.

“Non solo, il sensibile incremento di titolari e dipendenti ribadisce la piena vitalità e attrattività della Liguria nel mondo del lavoro, che conquista la fiducia di un numero sempre più elevato di cittadini al netto di un calo della popolazione attiva del 6,1%”, aggiunge l’assessore a Lavoro e Politiche attive dell’occupazione di Regione Liguria Augusto Sartori.

“Occupazione significa benessere – proseguono Toti e Sartori -, benessere vuol dire maggiori investimenti e quindi opportunità per i giovani che intendono trasferirsi o rientrare nella nostra regione per lavorare. È, quest’ultima, una delle più importanti sfide che stiamo portando avanti con risultati concreti”.