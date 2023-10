In arrivo al Comune di Recco 250mila euro per il restyling del lungomare

Recco. Il Comune di Recco beneficerà del massimo delle risorse disponibili, vale a dire 250mila euro provenienti dal Fondo Unico Nazionale Turismo (Funt) del Ministero del Turismo a titolo di cofinanziamento per il Lungomare di Recco, prossimo allo start dei lavori.

Sul sito della Regione Liguria è stata infatti pubblicata la graduatoria provvisoria dei comuni che riceveranno i fondi per la realizzazione di opere infrastrutturali volte a migliorare l’accessibilità dei luoghi di interesse turistico, eliminando le barriere architettoniche e favorendo un turismo sostenibile dal punto di vista sociale, economico e ambientale.

Il finanziamento è subordinato all’approvazione del Ministero del Turismo, che dovrà valutare la graduatoria presentata da Regione Liguria.

“Sono molto soddisfatto di questo risultato, che premia il nostro impegno per rendere il Lungomare di Recco un luogo più accogliente e fruibile per tutti. Ringrazio l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori per la sensibilità e per il sostegno dimostrato al nostro progetto” ha dichiarato il sindaco di Recco Carlo Gandolfo.