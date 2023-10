Imprese, a Madrid gettate le basi per la sinergia tra SGM e Mercamadrid

Genova. Creare una nuova sinergia tra SGM, il mercato ortofrutticolo di Bolzaneto, e Mercamadrid, la piattaforma di distribuzione, commercializzazione, trasformazione e logistica degli alimenti freschi più importante della Spagna e attiva anche a livello internazionale. È stato questo il momento principale del secondo giorno di visita a Madrid del consigliere delegato ai nuovi insediamenti aziendali Davide Falteri che oggi, dopo l’incontro di ieri con il ministro Lollobrigida, ha incontrato Teresa Montero, referente di MercaMadrid.

L’incontro è avvenuto nel contesto della fiera internazionale dell’ortofrutta, la Fruit Attraction, che ospita oltre 2000 aziende espositrici provenienti da 56 paesi e che quest’anno ha avuto come regione ospite l’Andalusia. L’edizione 2023 è stata organizzata da Ifema Madrid e Ifema e in questi giorni ha segnato il record di partecipazione con un’affluenza di 90mila professionisti arrivati in terra madrilena da 135 paesi.

«Sia gli incontri di ieri che quelli di oggi – spiega il consigliere delegato Davide Falteri – non resteranno lettera morta. Da parte di Mercamadrid, infatti, seguirà a breve un’analisi dei bisogni e delle opportunità sui rispettivi operatori e partiranno attività di scouting per aprire i reciproci mercati. Questi incontri sono finalizzati a rendere sempre più salda la sinergia tra le nostre due città e le loro imprese attraverso un settore fondamentale come l’agroalimentare. Ancora una volta voglio ringraziare Marina Ruiz de Ojeda (Ice) e ad Andrea Lazzari (Madrid Foro Empresarial) per il fondamentale ruolo di raccordo e Gianni Ratto e Camilla Barcarini come rappresentanti di Fedagromercati».