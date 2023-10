Il viaggio “low cost” appeso alla cremagliera. E la foto fa il giro del web: “Ma non lo sa che è gratis?”

Genova. Curioso episodio questa mattina sul tracciato della cremagliera di Granarolo, dove una persona è stata ‘sorpresa’ da alcuni passanti mentre viaggiava sulla vettura ‘comodamente’ appeso all’esterno.

Al momento non si hanno notizie di chi possa aver scelto questa intrepida modalità di viaggio, ma soprattutto, e per fortuna, non si hanno notizie di ferimenti e criticità. Un gesto di cui difficilmente si riesce a comprendere il senso se non quello della ‘sfida’ contro la gravità.

Un’impresa che non è passata inosservata e che in pochi minuti ha fatto il solito giro dei social, scatenando diverse reazioni. C’è ovviamente chi avanza critiche, con buone ragioni, sottolineando la pericolosità del gesto, e c’è invece chi trova il punto sagace della situazione: “Ma belin, non lo sa che è gratis?”. Siamo pur sempre a Genova, e con l’inflazione più alta del paese ci si arrangia: che sia un nuovo metodo per risparmiare sulle suole delle scarpe tenendosi comunque in allenamento?