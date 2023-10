Il sindaco Marco Bucci a Palazzo di Giustizia per un incontro con il procuratore Piacente

Genova. Il sindaco di Genova Marco Bucci ieri pomeriggio è arrivato in tribunale per un incontro con il procuratore di Genova Nicola Piacente. Bucci è arrivato a palazzo di Giustizia intorno alle 18.30 dopo aver lasciato il consiglio comunale scusandosi: “Devo andare via per un impegno istituzionale”.

Secondo quanto appreso l’auto del sindaco è stata vista parcheggiata davanti al tribunale e il primo cittadino sarebbe salito al nono piano accompagnato forse da un autista. Al momento non è dato sapere l’oggetto dell’incontro. “No comment” sia dalla Procura sia dal sindaco, sia direttamente sia tramite il suo staff. Una delle ipotesi è che il colloquio abbia avuto come oggetto la questione dei container a Rivarolo, su cui la procura di Genova ha aperto un’inchiesta conoscitiva sulla base di alcuni articoli di stampa relativi alla vicenda. Non è neppure escluso che sia stato lo stesso sindaco a chiedere al procuratore un incontro per chiarire la vicenda al centro di polemiche e dibattiti accesi anche durante il consiglio comunale di ieri.

Ma la vicenda container in realtà non è certo l’unica al vaglio dei pm genovesi che si occupano di reati contro la pubblica amministrazione. Sotto la lente dei pm c’è l’inchiesta sulla fusione Amt-Atp e la guardia di finanza venerdì è tornata negli uffici del Comune per acquisire ulteriore documentazione. L’inchiesta era stata aperta due anni fa dopo l’esposto presentato da Autoguidovie italiane (Agi), l’azienda privata lombarda azionista di minoranza di Amt in Atp Esercizio, società che fino al 2020 gestiva il trasporto pubblico extraurbano.

Un’altra vicenda è quella che aveva portato già nei mesi scorsi il sindaco Bucci a palazzo di Giustizia. Il primo cittadino era stato convocato dal sostituto procuratore Sabrina Monteverde nell’ambito dell’inchiesta sui presunti bilanci truccati della ex Provincia, indagine nata proprio in seguito a un esposto di Bucci presentato nel 2017, che vede indagati una decina di funzionari ed ex revisori dei conti.