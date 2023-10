Il presidente della Regione Liguria Toti ai “Ceo for life Awards” di Roma

Roma. “Iniziative come “Ceo for Life” sono utilissime per mettere in filiera le imprese e i massimi dirigenti di aziende italiani con la politica, in modo da individuare percorsi comuni di crescita del Paese anche su temi come la sostenibilità ambientale”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto oggi a Roma alla quinta edizione di Ceo for Life Awards “Il mondo che verrà”, il premio dedicato agli amministratori delegati più impegnati in progetti sostenibili.

“La transizione ecologica deve essere vissuta come uno stimolo alla ricerca e alla crescita economica ed tecnologica: in Liguria abbiamo vari esempi di progetti che vanno in questa direzione, come l’elettrificazione delle banchine nei porti di Genova e Savona e il Terzo Valico, che potenzierà il trasporto delle merci su ferro”.