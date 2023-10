Il Park Tennis Genova lotta ma cede con Tc Crema e Tc Cagliari

Genova. Domenica di scontri al vertice per il Park Tennis Genova. Sfide intense contro il Tc Crema (la trasferta della Serie A1 maschile) e il Tc Cagliari (sfida interna in Serie A2 femminile).

I gialloblù di Gianluca Naso escono sconfitti dalla sfida con il Tennis Club Crema. A fare la differenza un Vincent Ruggeri in forma straordinaria che ha battuto Gianluca Mager servendo una percentuale di prime palle superiore all’80% e capitalizzando i due unici break strappati al tennista ligure.

Grande prestazione anche per Golubev reduce dalla vittoria in doppio nel torneo Atp 250 di Stoccolma. Lo straniero del TC Crema batte in rimonta Alessandro Ceppellini nel singolo e poi trascina il compagno Bresciani anche nel doppio contro Ceppellini-Sorrentino.

La giornata si era aperta al meglio con la vittoria di Luigi Sorrentino in tre set su Andrea Arnaboldi mentre a Matteo Viola erano bastati due set per conquistare il proprio punto contro Lorenzo Bresciani.

Nel doppio decisivo, il Park ha lottato fino alla fine: la coppia Ruggeri-Arnaboldi alla fine ha avuto la meglio sul doppio gialloblù composto da Mager e Viola con il punteggio di 6/4 6/4.

Turno complicato anche in Serie A2 femminile. Sui campi di via Zara è arrivato il forte TC Cagliari. Nel primo match Alessandra Mazzola ha avuto la meglio su Cristiana Ferrando al termine di due combattuti set con i parziali di 6/7, 3/6.

Grande equilibrio nella sfida tra le due straniere Darja Semenistaja e Despina Papamichail con la gialloblù che perde il primo set, poi rimonta ma si arrende nel finale.

Dura più di due ore e mezza la sfida tra Lucrezia Musetti e Barbara Dessolis (6/3, 3/6, 3/6). Il doppio finale tra Semenistaja-Gaio e Mazzola-Dessolis va ancora alle sarde col punteggio di 2/6 e 6/7.