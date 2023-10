Il Napoli avrebbe sondato anche l’ex Sampdoria Giampaolo per sostituire Garcia

Un clima burrascoso sta caratterizzando le ultime settimane del Napoli. E domenica il club campione d’Italia è caduto al Maradona contro la Fiorentina generando i segnali più alti di sfiducia nell’ambiente. Al momento i partenopei si trovano al quinto posto a 14 punti, la vetta è a -7. L’obiettivo minimo societario è la qualificazione in Champions League ma un trend come questo, fatto di alti e bassi, potrebbe non bastare.

Rudi Garcia è fortemente in discussione e lo stesso Aurelio De Laurentiis ha dichiarato di essere deluso, volendo valutare con calma il da farsi. In pole per il cambio in panchina ci sarebbe Antonio Conte, il nome più ridondante e che la società accoglierebbe a braccia aperte. Ma secondo Sky Sport, oltre a Igor Tudor, il patron dei campani avrebbe sondato anche la pista che porta all’ex Sampdoria Marco Giampaolo.

Il tecnico è fermo da ottobre 2022, quando è stato esonerato dal club blucerchiato nella stagione più complicata degli ultimi anni. E proprio qualche settimana fa ha trovato l’accordo per la rescissione anticipata del contratto. I suoi momenti migliori li ha passati all’Empoli e, appunto, alla Samp. Dal 2016 al 2016, la sua prima parentesi doriana, è riuscito a proporre un buon gioco con una squadra di assoluta qualità, facendo suoi la maggior parte dei Derby della Lanterna. Esperienze fallimentari al Torino e al Milan dove ha rimediato due esoneri.

Ad oggi sembrerebbero esserci due soluzioni per il Napoli: un’ultima chance a Garcia, che dirigerà l’allenamento odierno, oppure il sogno Conte. Il “Maestro”, intanto, osserva assieme ai restanti candidati.