Il maltempo flagella il Ponente: due ponti crollati vicino a Nizza, danni nell’entroterra imperiese

Superata la fase più critica dell’ondata di maltempo senza particolari criticità a Genova e dintorni, è nell’estremo Ponente e appena fuori dai confini della Liguria che si contano i danni più pesanti. Due ponti sono crollati a Saint-Martin-Vésubie, nel territorio metropolitano di Nizza, travolti dal fango e dai detriti dell’ondata di piena del torrente Boréon. Fiumi ingrossati anche nella zona di Ventimiglia, mentre nel Savonese un violento downburst si è abbattuto sulla costa.

“Bisognerà evacuare gli abitanti che si trovano nelle vicinanze”, ha dichiarato il sindaco di Nizza nonché presidente di Métropole Nice Cote d’Azur, Christian Estrosi, in un messaggio pubblicato sui social: “La situazione è peggiorata in meno di dieci minuti”. La struttura del Pont de Maissa aveva già ceduto durante il passaggio della tempesta Alex nel 2020. In previsione del passaggio della tempesta nella notte sono state evacuate 85 persone da un campeggio ad Antibes.

A Ventimiglia, come documenta Riviera24, si è alzato il livello del fiume Roja che ha trascinato numerosi tronchi verso la foce. A Tenda il fiume è straripato, allagando la strada: 36 famiglie sono state evacuate. Un migrante che si era rifugiato per la notte sotto il ponte nei pressi di un viadotto dell’A10 è stato soccorso dai vigili del fuoco. La linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo è stata interrotta, in entrambi i sensi di marcia, a causa del rischio di caduta massi sul versante francese, poco dopo Breil-sur-Roya.

A Varazze le fortissime raffiche di vento hanno abbattuto una palma sulla strada, vicino alla rotonda che porta in viale Nazioni Unite. E poi piante della passeggiata sradicate, pali pericolanti, persiane staccate, qualche danno alle strutture degli stabilimenti balneari. Chi ha assistito alla scena parla di momenti di autentica paura, specie nella zona a levante della città. Colpita anche piazza Bovani. “In pochi minuti si è scatenato l’inferno. Per fortuna si è esaurita sul Molo e poco distante”. Nel video di Marco di Gioia, le immagini registrate vicino a un bar.

Altri danni si registrano in valle Argentina. A Molini di Triora il bypass creato sull’Argentina per collegare la frazione di Langan è stato letteralmente cancellato dalla forza dell’acqua. Non solo pioggia ma anche raffiche di burrasca a Triora, dove sono caduti diversi alberi, uno dei quali finito sopra un centro culturale che ospita rifugiati ucraini. Un altro arbusto si è schiantato nei pressi del ponte di Loreto causando danni alle linee elettriche. Il tetto del Comune del borgo delle streghe è stato danneggiato dal forte vento che ha divelto dei comignoli.

Foto Riviera24

Situazione critica a Cosio d’Arroscia. Il paese è rimasto senza corrente a causa di un albero che ha tranciato i cavi dell’elettricità. E’ invece sotto controllo nei centri operativi comunali instaurati presso i Comune di Sanremo e Imperia, nei quali si registrano piccoli interventi. Pali della luce divelti e alberi pericolanti. A Taggia si teme per un nuovo straripamento della Darsena.