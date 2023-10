Il liceo Cassini compie 100 anni: tre giorni di iniziative e una mostra con le pagelle degli studenti illustri

Genova. Il 9 novembre 2023 il Liceo Scientifico Gian Domenico Cassini compie cento anni. Alle celebrazioni di una ricorrenza così importante il Liceo dedica tre giorni di iniziative, dal 9 all’11 novembre.

Nelle prime due giornate, dopo lo stop imposto dalla pandemia, ritorna il Festival dei Saperi ForMe con laboratori di vario argomento, tenuti come da tradizione da studenti ed ex studenti e rivolti a tutto il triennio in una “due giorni” di interruzione della didattica tradizionale.

L’intera giornata di sabato 11 novembre si apre invece al pubblico con una serie di iniziative realizzate con la collaborazione di Dirigenza, docenti e studenti, articolate in tre momenti: al mattino si replica ForMe, al pomeriggio è previsto l’incontro con ex studenti, docenti, ex docenti ed ex-dirigenti del Liceo Il Cassini: cento anni di storia della città – testimonianze. In serata, infine, concluderanno le celebrazioni lo spettacolo teatrale Teatro scientifico. L’origine dell’universo e un momento conviviale con musica e reading.

Per l’occasione sarà allestita negli spazi del Liceo la mostra fotografica e documentale Cent’anni in mostra con documenti originali che ne raccontano la storia. Tra questi, le pagelle degli studenti Giacomo Buranello, Walter Fillak e Giorgio Issel caduti per la libertà nella lotta di Resistenza e una riproduzione dell’autografo di Giandomenico Cassini conservato all’Archivio di Stato del Comune di Genova presso Palazzo Ducale.

Cent’anni di storia del Liceo Cassini in mostra

L’esposizione, negli spazi del liceo, rientra nelle celebrazioni del centenario del liceo ed è articolata in sezioni, ognuna delle quali distinta da un colore.

Sezione blu (come il cielo): L’Astronomo eponimo

Edizione anastatica del saggio di Cassini del 1695 sulla meridiana di San Petronio a Bologna; prestito della Biblioteca di Italianistica di Via Balbi 6.

Pannello con le foto della lettera autografa di Cassini del 1704 (in cui si cita “il viaggio della meridiana”) custodita nell’Archivio Storico di Genova in Palazzo Ducale

Pannello con sintetica biografia di Cassini, pannello con trascrizione del testo della lettera

Qui “pannello” indica un foglio A4 messo su plexiglas autoreggente (quello per le foto), in modo da mettere tutto dentro la bacheca a vetri (armadio piccolo delle coppe davanti alla portineria)

Sezione bianca (come la carta): La voce degli studenti

Pannello con copie scelte di Gli anelli di Saturno , del Cassinista , di Bipensiero e di Controcorrente e relativa didascalia

Sezione rossa (come la passione): Agone e goliardia

La papalina del 1978, con didascalia su plexiglas (bacheca)

Il Cancellone, con didascalia, anche affissa sul muro

Pannello con le caricature di un fumettista noto e premiato, Paolo Moisello, classe 1963 e quindi maturità 1982, di alcuni insegnanti, disegnate durante le lezioni

Pannello con la storia del Progetto Calculus, corredato dalla Coppa Galileo vinta nel 2014 e grafico della classifica nazionale

Pannello dei disegni del progetto dell’edificio dell’architetto Mazzino, vincitore della prima edizione del premio IN/ARCH nel 1961, con didascalia

Poster, con breve didascalia esplicativa, con disegno caricaturale della triade allora governante (Angelini, Costa, Tacchella) ricondotta a Cerbero e relativi versi danteschi (2005)

[ Altri cimeli d’epoca (ultimo registro cartaceo, diari e articoli di giornale degli anni Settanta…) ]

Sezione verde (come la speranza): Cultura e libertà