Il Galata Museo del Mare per Genova Jeans: mostre, eventi e aperture straordinarie

Genova. Il Galata Museo del Mare di Genova diventa una delle sedi di GenovaJeans, il grande progetto del Comune di Genova curato da Anna Orlando, in programma a Genova dal 5 all’8 ottobre che trasformerà il capoluogo ligure in punto di riferimento e vetrina nazionale ed internazionale per tutti gli innovatori e per la jeans community: dai creatori, ai produttori, fino al consumatore contemporaneo, abbracciando la cultura del design e dell’innovazione responsabile.

Per tutta la durata di GenovaJeans, nella hall del Museo, sarà possibile ammirare un’opera della genovese Titti Zerega dipinta sul tessuto che più la rappresenta: il jeans. Al primo piano del Galata Museo del Mare, presso la Saletta dell’Arte, sarà visitabile la seconda edizione di “Mediterraneo”, mostra-evento annuale organizzato dall’Associazione Artistica Culturale LA TELA come atto conclusivo di un anno di elaborazioni artistiche da parte dei soci. Oltre quaranta le opere esposte tra cui alcune dipinte su tela di jeans, frutto di un anno di sviluppo di ricerca e sperimentazione artistica che contraddistingue il percorso di ciascun associato.

Venerdì 6 ottobre in Auditorium dalle ore 21.00 alle ore 23.00 a ingresso libero fino a esaurimento posti, si terrà “Sarsì”, un concerto per Genova con la regia di Laura Sicignano. Dalla musica elettronica, al pop retrò, alla musica mediterranea-mediorientale, alla musica d’ambiente. Un viaggio di quartiere in quartiere, seguendo le canzoni con le parole di Laura Sicignano, musicate da Edmondo Romano, Giacomo Gianetta, Filo Q e Matteo Spanò.

Domenica 8 ottobre dalle 18.00 alle 20.00, sempre in Auditorium e a ingresso libero fino a esaurimento posti, in scena lo spettacolo interattivo: “Regista e attore per un giorno. The Theatre Piece di John Cage. Patchwork&Performance”, con la regia di Carla Magnan.

Venerdì 6 e sabato 7 ottobre apertura straordinaria del Galata Museo del Mare fino alle ore 22.00. I visitatori potranno quindi accedere al percorso museale dalle ore 10.00 fino alle ore 21.00 (ultimo ingresso).

Per tutta la durata della manifestazione, presentando la mappa scaricabile sul sito www.genovajeans.it o con la parola d’ordine “GenovaJeans”, ingresso ridotto a €12.00 anziché 17.00 al Museo.