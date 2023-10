Il dj Michael Canitrot sbarca a Genova, per la prima volta in Italia con il Monumental Tour

Genova. Sarà a Genova, il prossimo venerdì 20 ottobre, uno show mai visto prima in Italia: il Monumental Tour. L’appuntamento sarà offerto alla città da Costa Crociere per celebrare il 75esimo anniversario ed è in programma in piazza Matteotti con inizio alle 20.45.

Lo spettacolo, che unisce musica elettronica, patrimonio culturale e digital art, creato dal DJ e produttore francese Michael Canitrot, ha già conquistato moltissimi altri paesi europei. L’evento, in questa occasione, sarà gratuito e aperto a tutti.

Il Monumental Tour nasce dall’idea di far interagire il patrimonio artistico delle città con le nuove tecnologie, riscoprendo i monumenti da un nuovo punto di vista, grazie alla musica elettronica suonata dal vivo dai DJ e a enormi scenografie che fondono light-show e video-mapping.

Il monumento scelto per questa occasione è Palazzo Ducale. La facciata principale del palazzo, su piazza Matteotti, si animerà in maniera spettacolare. Basta dare un’occhiata al profilo Instagram di Michael Canitrot per capire che non sarà “il solito videomapping”

Uno show di immagini e luci, che avranno come tema Genova, la sua storia e il mare, mentre gli spettatori balleranno al ritmo coinvolgente della musica elettronica.

Palazzo Ducale diventerà così il primo monumento artistico in Italia a essere protagonista di questo show, dopo il Palais-Royal di Parigi, il Municipio di Lisbona, la cattedrale di Laon, il castello di Chantilly, Mont Saint-Michel, contribuendo alla sua valorizzazione culturale in maniera unica e innovativa.

L’iniziativa avrà il patrocinio del Comune di Genova e della Regione Liguria. Per maggiori informazioni www.monumental-tour.com e www.instagram.com/michaelcanitrot