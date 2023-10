Il Cus Genova Rugby tra le protagoniste del bando regionale “La Mia Liguria”

Genova. Il CUS Genova comunica con orgoglio il successo nel bando “La Mia Liguria”, indetto dalla Regione Liguria, in virtù del Campionato di Serie B a cui sta prendendo parte la prima squadra maschile di rugby.

Un importante riconoscimento che conferma il costante impegno della Polisportiva Universitaria nel promuovere lo sport come veicolo di crescita economica e coesione sociale nel territorio ligure. Un impegno nel lungo termine, quello del CUS Genova, con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport e a sostegno della comunità.

La società biancorossa, dunque, si dimostra determinata a realizzare una serie di iniziative ambiziose, in accordo con le richieste del bando. In primis la cura e l’organizzazione di dirette sul Canale YouTube della Polisportiva Universitaria, anagraficamente trasversale come utenza, al fine di tenere costantemente aggiornati e coinvolti i sostenitori sulle attività sportive.

Ma non solo. Sulla maglia della prima squadra sarà presente il logo “La Mia Liguria”, indossato con orgoglio dai biancorossi, quale simbolo di appartenenza al territorio e di volontà di promuoverne i valori, non solo sportivi. Nella stessa direzione si muove la consegna a tutte le squadre affrontate del gagliardetto del CUS Genova con logo “La Mia Liguria” prima di ogni partita, sia in ambito senior sia in ambito giovanile.

Importante anche la collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, con il cui supporto sarà realizzato un video promozionale per lo sport che metterà in evidenza gli atleti iscritti nei poli decentrati di Savona e La Spezia. Una grande opportunità per mettere in luce il talento sportivo locale e promuovere i valori.

La prima squadra maschile del CUS Genova Rugby, allenata da Simon Jones e Andrew Robbs, inserita nel Girone 1 di Serie B, ha cominciato il campionato da tre settimane, raccogliendo due vittorie contro Rho e Varese e una sconfitta contro Piacenza. La prossima sfida sarà domenica allo Stadio Carlini-Bollesan alle 14:30 e sarà trasmessa in diretta sul Canale YouTube del CUS Genova.

“Siamo entusiasti per questo riconoscimento – commenta Maurizio Cechini, presidente del CUS Genova – che ci gratifica per il nostro impegno nel promuovere lo sport come motore di sviluppo economico e sociale. Siamo grati alla Regione Liguria per questa opportunità e a tutti coloro che lavorano instancabilmente per rendere possibile la realizzazione dei nostri progetti. Continueremo a mettere il massimo impegno per onorare questo riconoscimento e implementare il nostro ruolo nello sviluppo dello sport nella nostra splendida regione”.