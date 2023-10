Il bar di Pegli gestito dal carcere e la misteriosa rapina subita da 4 milioni di euro: ecco perché Angelo Russo è finito in manette

Genova. Il bar Libeccio era andato misteriosamente a fuoco due anni prima ed era stato comprato dal 45enne Angelo Russo per pochi spiccioli (circa 34mila euro) utilizzando un prestanome, ristrutturandolo completamente e facendolo gestire da parenti e amici fidati perché Russo – questa è la tesi degli investigatori della guardia di finanza e della squadra mobile coordinati dalla dda – non voleva che il locale finisse confiscato come misura di prevenzione per i reati di rischio per lui è che il locale come gli altri beni di cui si era spogliato rischiava di essere confiscato come misura di prevenzione dopo la condanna e il nuovo arresto per droga.

E di soldi secondo gli investigatori Angelo Russo ne gestiva parecchi. Nel 2018, la moglie lo aveva denunciato per minacce aggravate e tentata estorsione e aveva raccontato di essere stata vittima nel 2017 di una rapina nella propria abitazione di Napoli e che i rapinatori, fingendosi finanzieri dopo avere distrutto un muro della cucina, avevano portato via un involucro di cellophane che aveva poi saputo dal marito contenere 4 milioni di euro. Il marito invece, come emerso da numerose intercettazioni, accusava la moglie e il padre di lei di avergli rubato i soldi fingendo una rapina.

Angelo Russo, che era stato condannato a per traffico di droga nel 2011 a Napoli, è stato arrestato nel 2019 a Genova, dove nel frattempo si era trasferito, sempre per lo stesso reato su ordinanza del gip di Napoli. Quindi secondo gli investigatori della guardia di finanza e della squadra mobile avrebbe gestito il bar e gli affari dal carcere. Per questo il gip Angela Nutini, accogliendo la richiesta di custodia cautelare in carcere formulata dal pm Federico Manotti scrive “che le attività criminose sono state commesse mentre stava scontando la pena a Napoli e che dalle intercettazioni emerge lo stretto collegamento con personaggi di spicco della criminalità partenopea, è palese la totale inaffidabilità del soggetto e la facilità di delegare attività illecite grazie alla rete di contatti delinquenziali, anche fuori dalla Regione Campania

L’ordinanza del gip ha portato in carcere Angelo Russo e ai domiciliari il figlio Mario e due persone di cui Russo si fidava, Francesco Cinquegranella e Antonio Novelletti, il primo dei quali è imparentato con lo stesso Russo ma anche figlio di figlio di un latitante condannato alla pena dell’ergastolo, definito appartenente al clan Giuliano.

L’obbligo di dimora con firma alla pg tutti i giorni è stato invece disposto per Antonietta Russo, sorella di Angelo con cui lui voleva sostituire nella società il prestanome Liberato Soriente che lamentava da tempo di aver investito dei soldi nel bar per conto di Russo senza che gli fossero stati compiutamente restituiti e più di una volta in alcuni sfoghi intercettati dagli investigatori aveva detto anche “che se non gli avessero restituito il denaro li avrebbe denunciati”.

In una delle tante conversazioni intercettate Cinquegranella minaccia Soriente “(…). ..inde pure tu… non ti preoccupare che ci sei anche tu di mezzo, non ti preoccupare… sai come si dice, montagne e montagne non si affrontano, poche parole buon intenditore, guarda dalle guardie io no parlo perché non sono il tipo che ti minaccia alle guardie, io ti minaccio direttamente (…)”

Per il gip tuttavia la vicinanza a personaggi di spicco con la criminalità organizzata partenopea non è sufficiente a confermare la sussistenza dell’aggravamente mafiosa (il 416bis): “Non si ritiene che vi siano gravi indizi in tal senso, tenuto conto che dall’annotazione del 27.09.2023 in cui emerge che Russo criticasse il suocero per essersi rivolto ad uno dei clan camorristici per cercare protezione dopo averlo derubato (“il padre a 63 anni si è messo dentro al sistema”) e che sia stato assolto dal reato di appartenenza all’associazione, non essendo “emerso lo stabile inserimento dello stesso nell’associazione né la sua consapevolezza di far parte di una più estesa organizzazione dedita al traffico degli stupefacenti, come ha stabilito la sentenza della Corte d’appello di Napoli.