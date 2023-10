Il 29 novembre il primo open day all’istituto alberghiero Marco Polo di Genova

Genova. Si terranno il 29 novembre, il 19 dicembre e il 17 gennaio 2024 alle 17 gli open day promossi dall’istituto alberghiero Marco Polo di Genova (in via Sciaccaluga 9, qui un video della scuola) per far conoscere ad alunni e genitori la proposta formativa.

Per la sede coordinata di Camogli gli open day si svolgeranno nelle date 13 dicembre e 11 gennaio alle ore 15.00.

Anche quest’anno dal sito della scuola sarà possibile prenotarsi agli “open school” (dalle 10 alle 12) per assistere e partecipare ad un laboratorio di cucina, sala e accoglienza turistica.