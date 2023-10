I ragazzi di Fridays for Future tornano in piazza: “In Liguria grandi opere non daranno benefici sufficienti”

Genova. Un grande striscione bianco con scritto “Giustizia Climatica” e poi tanti cartelli a ricordare i problemi ambientali della Liguria, dal rigassificatore allo skymetro, ma anche nazionali, dall’alta velocità al blocco navale. I ragazzi di Friday for Future tornano in piazza, a Genova come in altre città italiane, per chiedere ancora una volta una mobilitazione collettiva a favore dell’ambiente.

“Abbiamo scelto di focalizzarci sui problemi del nostro territorio – spiega Alice Maya Corso, referente genovese di Fff – comune e regione stanno promuovendo molte grandi opere, che sono molto impattanti e che non danno benefici sufficienti per la popolazione per poterle giustificare”. In piazza un centinaio di ragazzi e ragazze ma l’obiettivo è quello di allargare il numero dei partecipanti nelle prossime mobilitazioni.

“Nell’ultimo periodo, sopratutto dopo il Covid – continua – abbiamo riscontrato che tra i giovani è nata una sorta di ‘eco ansia” nel trattare questi argomenti. Una perdita di speranza nell’affrontare la crisi climatica che vogliamo assolutamente contrastare per andare nuovamente avanti”. Nel corso del presidio sono stati molti i giovani ad intervenire dire con testimonianze e a partecipare a una sorta di “gioco dell’oca” sul clima messo a punto dagli attivisti genovesi.