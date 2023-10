I nostri antenati: al Teatro della Tosse il trittico calviniano “a stazioni” in tre sale

Genova. Riportare una caratteristica peculiare del Teatro della Tosse, quella dello spettacolo itinerante, che caratterizza gli spettacoli estivi, anche nella stagione al chiuso. I nostri antenati, il trittico calviniano in prima nazionale dal 16 al 26 novembre prodotto proprio dalla Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, è il primo tentativo in questa direzione.

Si parte con un prologo alla Claque (testo e regia di Emanuele Conte) di vico San Donato con Enrico Campanati per poi calarsi nel mondo fantastico creato da tre romanzi celeberrimi di Italo Calvino: Mal Visconte Mezzo Gaudio (ispirato al Visconte dimezzato) sempre alla Claque con la regia di Emanuele Conte, Pagina (da Il cavaliere inesistente) ai Luzzati Lab di vico Amandorla, 3 diretto da Giovanni Ortoleva e Il Barone (dal Barone rampante) nella sala Aldo Trionfo diretto da Laura Sicignano, che ha avuto l’idea di questo trittico. Due gli ingressi a serata: dal martedì al venerdì alle 19:30 e alle 20:30, mentre il sabato e alla domenica alle 18:30 e alle 19:30. Lunedì riposo.

Ogni singolo spettacolo dura circa mezz’ora, per cui non è stato facile per i tre registi (e autori dell’adattamento) ridurre i romanzi, ma il vantaggio, come sottolinea Emanuele Conte, è “che ci si è concentrati su un particolare aspetto di ognuno di essi”. Per esempio Conte nel Visconte dimezzato ha tagliato tutti i personaggi secondari e si è dedicato per esempio alla figura del nipote. Laura Sicignano ha deciso di privilegiare nella sua parte di spettacolo proprio la parte finale del Barone rampante, mentre Ortoleva si è focalizzato sulla scrittura: “In suor Teodora Calvino nasconde se stesso e il suo lavoro di scrittore. Ci racconta la difficoltà che ha nello scrivere che a noi suona assurda ed è ammirevole nella trasparenza con cui ce lo racconta. Sono stato colpito da quella estrema solitudine. È un racconto su cosa vuol dire esistere”.

“Calvino è una grande passione per chiunque − dice Sicignano − è un autore proiettato sul futuro. Ricordo che in Lezioni americane aveva scritto cinque promemoria per il prossimo millennio, opera non conclusa a causa della morte e la prima è la leggerezza, intesa non come superficialità, ma come capacità letteraria per raggiungere l’essenziale. Altro tema è la libertà: cosa significa essere liberi oggi? Inoltre il suo linguaggio sembra essere scritto oggi, è semplice, diretto, ironico, affronta tematiche universali con molta chiarezza. Questi tre romanzi sono entrati nell’immaginario collettivo del Paese”.

Le scenografie sono curate dallo stesso Emanuele Conte: “Ho lavorato come mi piace farlo in estiva. In ogni luogo ho ricreato una fortissima intimità con gli spettatori. Questo è un modo di fare teatro esclusivo, unico. Vogliamo portarlo anche nelle sale perché esalta lo spettacolo dal vivo, crea un rapporto privilegiato fra esseri umani”.

Jessica Nicolini, coordinatrice delle politiche culturali della Regione Liguria commenta: “In questo centenario calviniano la Liguria è protagonista, abbiamo inaugurato la mostra Calvino Cantafavole il 15 ottobre in collaborazione con le Scuderie del Quirinale e oggi parliamo dei Nostri antenati. Calvino aveva origini liguri e nelle sue opere ha raccontato i paesaggi della Liguria. È un omaggio doveroso. I nostri antenati siamo noi perché lui è ancora oggi scrittore della contemporaneità. E poi la commistione tra realtà e fantasia è anche una cifra del Teatro della Tosse”.

Barbara Grosso, consigliere delegato ai rapporti con enti nazionali e internazionali del Comune di Genova aggiung: “Questo progetto racconta e riporta alla luce lo scrittore più tradotto del Novecento al mondo. Il Teatro della Tosse ha dato tanto in un progetto comune tra le istituzioni culturali genovesi e liguri, raccontando un sogno. Ricordiamo che nella mostra Calvino cantafavole ha curato la scenografia della mostra”.

Lunedi 20 novembre alle 18 alla Feltrinelli libri e Musica di via Ceccardi I NOSTRI ANTENATI (SIAMO NOI), un omaggio teatrale a Italo Calvino nel centenario della nascita e di Genova capitale italiana del libro. Incontro con Emanuele Conte e Laura Guglielmi, giornalista e scrittrice in occasione delle repliche dello spettacolo. Ingresso libero.

Biglietti: intero 18 euro; over 65 e con il biglietto della mostra Calvino Cantafavole 15 euro; gruppi di almeno 15 persone 15 euro (le prenotazioni per i gruppi devono avvenire scrivendo a promozione@teatrodellatosse.it); under 28 alla prima 10 euro; carta giovani nazionale 12 euro. Con il biglietto dello spettacolo biglietto ridotto per la mostra Calvino Cantafavole a Palazzo Ducale-Loggia degli Abati fino al 7 aprile 2024 e viceversa.

Gli spettacoli

Sala Agorà/La Claque

PROLOGO

testo e regia Emanuele Conte

costume Danièle Sulewic

con Enrico Campanati

Sala Agorà / La Claque

MAL VISCONTE MEZZO GAUDIO

Testo e regia Emanuele Conte

con Pietro Fabbri, Antonella Loliva, Matteo Traverso

scene Emanuele Conte, Luigi Ferrando

Luci Matteo Selis

disegni animati Paolo Bonfiglio

costumi Danièle Sulewic

Assistente alla regia Alessio Aronne

Luzzati Lab

PAGINA

di Riccardo Baudino e Giovanni Ortoleva

drammaturgia e regia Giovanni Ortoleva

con Valentina Picello

scene Emanuele Conte, Luigi Ferrando

musiche Pietro Guarracino

luci Davide Bellavia

costume Daniela De Blasio

movimenti di scena Anna Manella

Sala Aldo Trionfo

IL BARONE

regia e adattamento Laura Sicignano

con Alessio Zirulia

scene Emanuele Conte, Luigi Ferrando

movimenti di scena Piera Pavanello

luci e sonorizzazione Luca Serra

costume Daniela De Blasio

attrezzeria ed elementi scenici Renza Tarantino

produzione in collaborazione con Teatro Cargo